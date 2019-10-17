Son Dakika Haberleri: SMO askerleri Münbiç'in sıfır noktasında
Son Dakika Güncel SMO askerleri Münbiç'in sıfır noktasında

SMO askerleri Münbiç'in sıfır noktasında

20 dakika önce

Suriye Milli Ordusu askerleri. Münbiç'in sıfır noktasına ulaştı.

Suriye Milli Ordusu askerleri. Münbiç'in sıfır noktasına ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı 9. gününde devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn'ın terör örgütünden alınmasının ardından Suriye Milli Ordusu, Münbiç'e doğru ilerliyordu. SMO askerleri Münbiç'in sıfır noktasına kadar geldi. Sıfır noktasına gelen SMO askerlerine takviye güç de gönderildi.

(İHA)

SMO askerleri Münbiç'in sıfır noktasında

Barış Pınarı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, Münbiç, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:25 Kaynak: İHA
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Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiç'in sıfır noktasına ulaştı
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