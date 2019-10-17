SMO askerleri Münbiç'in sıfır noktasında

Suriye Milli Ordusu askerleri. Münbiç'in sıfır noktasına ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı 9. gününde devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn'ın terör örgütünden alınmasının ardından Suriye Milli Ordusu, Münbiç'e doğru ilerliyordu. SMO askerleri Münbiç'in sıfır noktasına kadar geldi. Sıfır noktasına gelen SMO askerlerine takviye güç de gönderildi.

(İHA)