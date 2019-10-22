Son Dakika Haberleri: SMO askerleri PKK/YPG'ye ait tünelleri imha ediyor
Son Dakika Güncel SMO askerleri PKK/YPG'ye ait tünelleri imha ediyor

SMO askerleri PKK/YPG'ye ait tünelleri imha ediyor

4 dakika önce

Suriye Milli Ordusu, Resulayn'da YPG/PKK'ya ait tünel ağını imha etti.

SMO askerleri PKK/YPG'ye ait tünelleri imha ediyor, System.String[]

Suriye Milli Ordusu, Resulayn'da YPG/PKK'ya ait tünel ağını imha etti.

Suriye Milli Ordusu (SMO), Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK'ye ait büyük bir tünel ağı buldu. Tespit edilen tünel SMO mensuplarınca imha edildi. Stratejik olduğu belirtilen tünelin terör örgütü tarafından mühimmat taşımak ve geçiş için kullanıldığı belirtildi. SMO mensupları, iş makineleriyle tünelin tüm geçişlerini kapattı.

(Muhamed El Mustafa/İHA)

Suriye Milli Ordusu, Resulayn, PKK, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:25 Kaynak: İHA
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