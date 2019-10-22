- SMO askerleri PKK/YPG'ye ait tünelleri imha ediyor
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- SMO askerleri PKK/YPG'ye ait tünelleri imha ediyorRESULAYN - Suriye Milli Ordusu, Resulayn'da YPG/PKK'ya ait tünel ağını imha etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:15 Kaynak: İHA
- SMO askerleri PKK/ YPG'ye ait tünelleri imha ediyor
RESULAYN - Suriye Milli Ordusu, Resulayn'da YPG/PKK'ya ait tünel ağını imha etti.
Suriye Milli Ordusu (SMO), Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK'ye ait büyük bir tünel ağı buldu. Tespit edilen tünel SMO mensuplarınca imha edildi. Stratejik olduğu belirtilen tünelin terör örgütü tarafından mühimmat taşımak ve geçiş için kullanıldığı belirtildi. SMO mensupları, iş makineleriyle tünelin tüm geçişlerini kapattı.
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