- SMO askerleri PKK/ YPG'ye ait tünelleri imha ediyor

RESULAYN - Suriye Milli Ordusu, Resulayn'da YPG/PKK'ya ait tünel ağını imha etti.

Suriye Milli Ordusu (SMO), Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK'ye ait büyük bir tünel ağı buldu. Tespit edilen tünel SMO mensuplarınca imha edildi. Stratejik olduğu belirtilen tünelin terör örgütü tarafından mühimmat taşımak ve geçiş için kullanıldığı belirtildi. SMO mensupları, iş makineleriyle tünelin tüm geçişlerini kapattı.