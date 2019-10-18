Son Dakika Haberleri: - SMO askerleri Rasulayn'da fırın açtı, sivillere ekmek yaptı
Son Dakika Güncel - SMO askerleri Rasulayn'da fırın açtı, sivillere ekmek yaptı

- SMO askerleri Rasulayn'da fırın açtı, sivillere ekmek yaptı

1 saat önce

- SMO askerleri Rasulayn'da fırın açtı, sivillere ekmek yaptıRASULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden alınan Rasulayn'da terk edilmiş fırına giren Suriye Milli Ordusu askerleri, sivillere ekmek yaptı.

- SMO askerleri Rasulayn'da fırın açtı, sivillere ekmek yaptı

RASULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden alınan Rasulayn'da terk edilmiş fırına giren Suriye Milli Ordusu askerleri, sivillere ekmek yaptı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Rasulayn ilçesi terör örgütünden geri alınmıştı. Bölgede hayatın normale dönmeye başlamasıyla Suriye Milli Ordusu askerleri Rasulayn'da fırını açtı. Terör örgütünün hizmet dışı bıraktığı fırına giren askerler halka ekmek yapmaya başladı. Ekmek yapan SMO askerleri, ekmek yapımını halka öğreteceklerini ve fırının sürekli üretim yapmasını sağlayacaklarını ifade etti.

- SMO askerleri Rasulayn'da fırın açtı, sivillere ekmek yaptı

Barış Pınarı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tel Abyad'da 4 yıl sonra coşkuyla kılınan ilk cuma namazı!
Erdoğan'dan Suriye rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek ABD ile yapılan anlaşma zafer mi mağlubiyet mi? Erdoğan'dan ilk değerlendirme İşte Hamidiye Su almayı bırakan kurumlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 18:25:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - SMO askerleri Rasulayn'da fırın açtı, sivillere ekmek yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]