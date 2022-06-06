SMO askerleri, teröristlere göz açtırmıyor - Son Dakika
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SMO askerleri, teröristlere göz açtırmıyor

06.06.2022 11:22
SMO askerleri, teröristlere göz açtırmıyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin harekat sinyali verdiği Suriye'nin Tel Rıfat kırsalındaki PKKYPG'li teröristler, taciz ve saldırılarına devam ediyor.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin harekat sinyali verdiği Suriye'nin Tel Rıfat kırsalındaki PKKYPG'li teröristler, taciz ve saldırılarına devam ediyor. Askeri havaalanının da bulunduğu Minnag ve Ayn Dakna bölgesinden yapılan saldırılar, harekat için teyakkuzda bekleyen Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından ağır silahlarla verilen karşılıkla püskürtüldü.

Suriye'nin Türkiye sınırında bulunan teröristlerin kontrolündeki kentler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen sınır ötesi harekatlarla güvenli hale getirildi. Türkiye sınırından uzaklaşmalarına rağmen terör örgütü PKKYPG, Tel Rıfat ve Münbiç kentlerindeki denetimini sürdürüyor. Her iki kentin kırsalındaki bölgelerde bulunan teröristler, zaman zaman Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerine yer yer birkaç yüz metre uzaklıkta bulunan mevzilerinden saldırılar düzenliyor.

Türkiye'nin, uyarılara rağmen artan saldırılar ile bölgenin güvenliğinin tehdit edilmesi üzerine verdiği yeni harekat sinyalinin ardından cephe hatlarında teyakkuz halinde olan SMO askerleri, taciz, saldırı ve sızma girişimlerinde bulunan PKKYPG'li teröristlere göz açtırmıyor. Son olarak teröristlerin denetimindeki Tel Rıfat kırsalında askeri havaalanı olan Minnag ve Ayn Dakna bölgesinden SMO askerlerinin bulunduğu bölgeye ateş açıldı. SMO askerleri, ağır silahlarla karşılık vererek teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına aldı. SMO askerlerinin makineli tüfekler ve kamyonetlere monte edilmiş olan dokça silahlarıyla yaptığı misilleme ile saldırı püskürtüldü. O anlar, DHA muhabirleri tarafından görüntülendi.

Cephe hattında konuşlu SMO askerlerinin komutanı Abu Ali Adduno, teröristlerin sık sık kendilerine yönelik saldırı düzenlediğini söyledi. Saldırılara anında karşılık verdiklerini anlatan Adduno, "Biz bu saldırıların bir an önce sona ermesini istiyoruz. Bu saldırıların sona ermesi, bölgenin tamamen güvenli hale gelmesi ve teröristlerden arındırılması ile mümkün. Bunun yolu da askeri harekattan geçiyor. Türkiye'nin buralara yönelik yeni harekatını destekliyoruz ve göreve hazırız. Bir an önce harekatın başlaması ve bölgenin özgürleşmesi için Türkiye'den gelecek emri bekliyoruz" diye konuştu.


- Neş
SMO askerleri, teröristlere göz açtırmıyor
SMO askerleri, teröristlere göz açtırmıyor
SMO askerleri, teröristlere göz açtırmıyor
SMO askerleri, teröristlere göz açtırmıyor
SMO askerleri, teröristlere göz açtırmıyor
SMO askerleri, teröristlere göz açtırmıyor
SMO askerleri, teröristlere göz açtırmıyor
SMO askerleri, teröristlere göz açtırmıyor
SMO askerleri, teröristlere göz açtırmıyor
SMO askerleri, teröristlere göz açtırmıyor
SMO askerleri, teröristlere göz açtırmıyor
SMO askerleri, teröristlere göz açtırmıyor
SMO askerleri, teröristlere göz açtırmıyor
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel SMO askerleri, teröristlere göz açtırmıyor - Son Dakika

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