Son Dakika Haberleri: SMO askerlerinden terörist PKK/PYD zulmünden kaçan sivillere yardım
Son Dakika Güncel SMO askerlerinden terörist PKK/PYD zulmünden kaçan sivillere yardım

SMO askerlerinden terörist PKK/PYD zulmünden kaçan sivillere yardım

1 saat önce

SMO askerlerinden terörist PKK/PYD zulmünden kaçan sivillere yardımTEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu askerleri, terörist PKK/PYD zulmünden kaçan sivillere yardım etti.

SMO askerlerinden terörist PKK/PYD zulmünden kaçan sivillere yardım

TEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu askerleri, terörist PKK/PYD zulmünden kaçan sivillere yardım etti.

Suriye'de Tel Abyad'ın güneyinde yer alan Eyn İsa bölgesinden çok sayıda sivil terörist PKK/PYD zulmünden kaçtı. SMO askerleri, terörist PKK/PYD tarafından kötü muameleye uğrayan sivillere yardım ederek ihtiyaçları konusunda bilgi aldı. Terörist PKK/PYD zulmünden kaçan bir sivil "PKK'dan çok işkence gördük" dedi. Sivili dinleyen SMO askeri, "Biz sadece sizin için buraya geldik, bu terörist örgütlerden sizi korumak için hepimiz kardeşiz" dedi. Sivil vatandaş ise Suriye Milli Ordusu askerine teşekkür etti.

SMO askerlerinden terörist PKK/PYD zulmünden kaçan sivillere yardım

Suriye Milli Ordusu, Telabyad, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:37 Kaynak: İHA
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