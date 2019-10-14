Son Dakika Haberleri: Smo askerlerinin kilis'ten şanlıurfa'ya geçişi sürüyor
Son Dakika Güncel Smo askerlerinin kilis'ten şanlıurfa'ya geçişi sürüyor

Smo askerlerinin kilis'ten şanlıurfa'ya geçişi sürüyor

33 dakika önce

SURİYE Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya geçişleri sürüyor.

Smo askerlerinin kilis'ten şanlıurfa'ya geçişi sürüyor, System.String[]

SURİYE Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya geçişleri sürüyor.

Suriye'nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan SMO Özel Kuvvetler askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa sınırına hareket etti. Askerlerin kullanacağı mühimmat ve araçlar ise TIR'lar ile Şanlıurfa'ya gönderildi.


Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Suriye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:45 Kaynak: DHA
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