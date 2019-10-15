Son Dakika Haberleri: SMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor
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SMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor

22 dakika önce

SURİYE Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin, 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor.

SMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor, System.String[]

SURİYE Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin, 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor.

Suriye'nin Azez kentinden yola çıkan SMO Özel Kuvvetler askerleri, Kilis üzerinden otobüsler ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa sınırına hareket etti. Askerlerin kullanacağı mühimmat ve araçlar ise TIR'lar ile Şanlıurfa'ya gönderildi.


Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Suriye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:21 Kaynak: DHA
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