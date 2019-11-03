- SMO, bir evde teröristlere ait mühimmat ele geçirdi
7 saat önce
- SMO, bir evde teröristlere ait mühimmat ele geçirdiRASULAYN - Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn ilçesinde bir evde terör örgütü YPG/PKK'ya ait mühimmat ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:33 Kaynak: İHA
- SMO, bir evde teröristlere ait mühimmat ele geçirdi
RASULAYN - Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn ilçesinde bir evde terör örgütü YPG/PKK'ya ait mühimmat ele geçirdi.
Suriye Milli Ordusu terörden arındırılan Rasulayn'da, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki bir sivil eve baskın düzenledi. SMO, terör örgütünün silah deposu olarak kullandığı evde birçok mühimmat ele geçirdi. Evde oluşturulan gizli mühimmat deposunda el bombası ve mayın gibi patlayıcılar bulundu. Bomba ve mayınlar boş arazilerde kontrollü olarak patlatıldı.
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