Son Dakika Haberleri: - SMO, bir evde teröristlere ait mühimmat ele geçirdi
Son Dakika Güncel - SMO, bir evde teröristlere ait mühimmat ele geçirdi

- SMO, bir evde teröristlere ait mühimmat ele geçirdi

7 saat önce

- SMO, bir evde teröristlere ait mühimmat ele geçirdiRASULAYN - Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn ilçesinde bir evde terör örgütü YPG/PKK'ya ait mühimmat ele geçirdi.

- SMO, bir evde teröristlere ait mühimmat ele geçirdi

RASULAYN - Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn ilçesinde bir evde terör örgütü YPG/PKK'ya ait mühimmat ele geçirdi.

Suriye Milli Ordusu terörden arındırılan Rasulayn'da, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki bir sivil eve baskın düzenledi. SMO, terör örgütünün silah deposu olarak kullandığı evde birçok mühimmat ele geçirdi. Evde oluşturulan gizli mühimmat deposunda el bombası ve mayın gibi patlayıcılar bulundu. Bomba ve mayınlar boş arazilerde kontrollü olarak patlatıldı.

- SMO, bir evde teröristlere ait mühimmat ele geçirdi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Durağa dalıp, 3 kişiyi bıçaklayan otobüs şoförü ile ilgili İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı
Silivri'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı Furkan Vakfı'nın eylemine polisin biber gazı ve joplu müdahalesi sosyal medyada tepki gördü AK Partili eski bakan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi yönetimine girince parti içinden sert eleştiriler geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 21:53:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - SMO, bir evde teröristlere ait mühimmat ele geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]