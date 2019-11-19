Son Dakika Haberleri: - SMO'dan Tel Abyad'a yol çalışması
Son Dakika Güncel - SMO'dan Tel Abyad'a yol çalışması - Son Dakika

- SMO'dan Tel Abyad'a yol çalışması

6 saat önce

- SMO'dan Tel Abyad'a yol çalışmasıTEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad'da Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından yol çalışmaları yapıldı.

- SMO'dan Tel Abyad'a yol çalışması

TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/ YPG'den temizlenen Tel Abyad'da Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından yol çalışmaları yapıldı.

Suriye'de terör örgütünden geri alınan Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'nin saldırıları ile tahrip olan yollar Suriye Milli Ordusu tarafından yenilendi. Suriye Milli Ordusu askerleri bölgede güvenliği sağlamalarının ardından bölgede yol çalışmaları gerçekleştirdi. SMO askerleri, asfalt yenileme çalışmaları ile yolların bakım ve onarımlarını gerçekleştirerek siviller tarafından daha güvenli bir şekilde kullanılmasını amaçlıyor.

Bölgede terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen mayın ve topçu saldırıları sonucu çok sayıda bina yıkılmış ve patlamaların ardından da yollar kullanılamaz hale gelmişti.

- SMO'dan Tel Abyad'a yol çalışması

Telabyad, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü YPG/PKK Azez'deki sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 13 yaralı
Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı Bakan Selçuk açıkladı: 3600 ek gösterge için kapsamlı çalışma başlatıldı Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'in annesinin feryadı yürek dağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 03:12:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - SMO'dan Tel Abyad'a yol çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]