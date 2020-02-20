SMO el Neyrab bölgesinde ilerliyor - Son Dakika

SMO el Neyrab bölgesinde ilerliyor
7 saat önce
Suriye Milli Ordusu İdlib'in doğusundaki Neyrab köyüne girmesinin ardından ilerleyişini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:24 Kaynak: İHA
Suriye Milli Ordusu İdlib'in doğusundaki Neyrab köyüne girmesinin ardından ilerleyişini sürdürüyor.
Suriye Milli Ordusu'nun sabah saatlerinde İdlib'in doğusundaki Neyrab köyünde başlattığı harekat sonrası SMO ile rejim güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmaların ardından, SMO'nun Neyrab köyündeki ilerleyişi sürüyor. - İDLİB
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