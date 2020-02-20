SMO el Neyrab bölgesinde ilerliyor - Son Dakika
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SMO el Neyrab bölgesinde ilerliyor

6 saat önce

Suriye Milli Ordusu İdlib'in doğusundaki Neyrab köyüne girmesinin ardından ilerleyişini sürdürüyor.

SMO el Neyrab bölgesinde ilerliyor, System.String[]

Suriye Milli Ordusu İdlib'in doğusundaki Neyrab köyüne girmesinin ardından ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusu'nun sabah saatlerinde İdlib'in doğusundaki Neyrab köyünde başlattığı harekat sonrası SMO ile rejim güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmaların ardından, SMO'nun Neyrab köyündeki ilerleyişi sürüyor.

(İHA)

Suriye Milli Ordusu, Sabah, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:35 Kaynak: İHA
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