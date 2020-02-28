SMO, Esad rejimi mayınlarını imha etti - Son Dakika
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SMO, Esad rejimi mayınlarını imha etti

6 saat önce

Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimi tarafından İdlib'in doğusundaki Serakib çevresinde tuzaklanan mayınları imha etti.

SMO, Esad rejimi mayınlarını imha etti, System.String[]

Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimi tarafından İdlib'in doğusundaki Serakib çevresinde tuzaklanan mayınları imha etti.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimi ile yaşanan çalışmaların ardından İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinin çevresindeki Cubas köyünü el geçirdi. SMO birlikleri, Esad rejimi tarafından Cubas köyüne tuzaklanan mayınları imha etti. - İDLİB

Suriye Milli Ordusu, Serakib, İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:21 Kaynak: İHA
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