SMO, Esad rejimi mayınlarını imha etti - Son Dakika

SMO, Esad rejimi mayınlarını imha etti
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Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimi tarafından İdlib'in doğusundaki Serakib çevresinde tuzaklanan mayınları imha etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:35 Kaynak: İHA
Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimi tarafından İdlib'in doğusundaki Serakib çevresinde tuzaklanan mayınları imha etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimi ile yaşanan çalışmaların ardından İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinin çevresindeki Cubas köyünü el geçirdi. SMO birlikleri, Esad rejimi tarafından Cubas köyüne tuzaklanan mayınları imha etti.
(Hamad Alnajjar/İHA)
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