SMO ile YPG/PKK arasında çatışma - Son Dakika

SMO ile YPG/PKK arasında çatışma

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK ve Azez ilçesinde konuşlu Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri arasında çatışma yaşandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/ PKK ve Azez ilçesinde konuşlu Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri arasında çatışma yaşandı.

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Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez ilçesinin güneyinde, YPG/PKK işgalindeki Meranaz bölgelerindeki cephe hatlarında, gözle görülür askeri hareketlilik üzerine, SMO ve teröristler arasında ağır silahlarla çatışma çıktı.

SMO tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, çatışmalarda 6 örgüt üyesinin öldürüldüğü kaydedildi.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Suriye, Azez, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 18:21 Kaynak: AA

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