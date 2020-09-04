Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından bölücü terör örgütü PKK/ YPG'den ele geçirilen bomba yüklü araç kontrollü şekilde imha edildi.
Suriye'nin Resulayn kentinin batısında bulunan Mabrouka kasabası yakınlarında 2 gün önce Suriye Milli Ordusu (SMO) bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ait bomba yüklü aracı ele geçirmişti. SMO, terör örgütüne ait bomba yüklü aracı kontrollü bir şekilde patlatarak imha ederken, olası bir terör saldırısını engelledi. - RESULAYN
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 22:28 - Kaynak: İHA
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