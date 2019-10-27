Son Dakika Haberleri: Smo, resulayn'da patlayıcılardan temizlediği kiliseyi hristiyanlara teslim etti
Son Dakika Güncel Smo, resulayn'da patlayıcılardan temizlediği kiliseyi hristiyanlara teslim etti

Smo, resulayn'da patlayıcılardan temizlediği kiliseyi hristiyanlara teslim etti

1 saat önce

SMO, Resulayn'da patlayıcılardan temizlediği kiliseyi Hristiyanlara teslim ettiSMO, Resulayn'da patlayıcılardan temizlediği kiliseyi Hristiyanlara teslim ettiSuriye, (DHA)- Suriye Milli Ordusu (SMO), Resulayn'da YPGPKK'nın bıraktığı ve tuzaklı patlayıcılar bulunan kiliseyi temizledikten...

SMO, Resulayn'da patlayıcılardan temizlediği kiliseyi Hristiyanlara teslim etti

SMO, Resulayn'da patlayıcılardan temizlediği kiliseyi Hristiyanlara teslim etti

Suriye, (DHA)- Suriye Milli Ordusu (SMO), Resulayn'da YPGPKK'nın bıraktığı ve tuzaklı patlayıcılar bulunan kiliseyi temizledikten sonra Hristiyanlara teslim etti.

Resulayn'da Hamza Özel Kuvvetler Tümeni, terör örgütü YPGPKK'nın bıraktığı ve tuzaklı patlayıcılarla dolu kiliseyi temizledikten sonra Hristiyanlara teslim etti. Hamza Özel Kuvvetler Tümeni sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Bölgedeki kiliseleri de en ufak bir zarar vermeden terör örgütü PKKYPG'nin bıraktığı tuzaklı patlayıcılardan temizledikten sonra Hristiyan dostlarımıza teslim ediyoruz. Bölgemizde yaşayan tüm insanların inanç özgürlüğü garantimiz altındadır' ifadeleri kullanıldı.

Smo, resulayn'da patlayıcılardan temizlediği kiliseyi hristiyanlara teslim etti

Suriye Milli Ordusu, Resulayn, Suriye, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 03:45 Kaynak: DHA
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