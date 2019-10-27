Son Dakika Haberleri: SMO, Resulayn'da teröristlere ait tünel ağı buldu
Son Dakika Güncel SMO, Resulayn'da teröristlere ait tünel ağı buldu

SMO, Resulayn'da teröristlere ait tünel ağı buldu

37 dakika önce

Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'da bir hastanenin altında YPG/PKK'li teröristlere ait tünel ağını buldu.

Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'da bir hastanenin altında YPG/ PKK'li teröristlere ait tünel ağını buldu.

Suriye Milli Ordusu, Resulayn'da bir hastanenin altına kazılmış YPG/PKK'lı teröristlere ait tünel ağı tespit etti. SMO, teröristlerin kullandığı tünel ağını kullanılamaz hale getirdi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

SMO, Resulayn'da teröristlere ait tünel ağı buldu

Barış Pınarı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, Resulayn, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:15 Kaynak: İHA
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