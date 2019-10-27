Son Dakika Haberleri: - SMO, Resulayn'da teröristlere ait tünel ağı buldu
Son Dakika Güncel - SMO, Resulayn'da teröristlere ait tünel ağı buldu

- SMO, Resulayn'da teröristlere ait tünel ağı buldu

1 saat önce

- SMO, Resulayn'da teröristlere ait tünel ağı bulduRESULAYN - Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'da bir hastanenin altında YPG/PKK'li teröristlere ait tünel ağını buldu.

- SMO, Resulayn'da teröristlere ait tünel ağı buldu

RESULAYN - Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'da bir hastanenin altında YPG/ PKK'li teröristlere ait tünel ağını buldu.

Suriye Milli Ordusu, Resulayn'da bir hastanenin altına kazılmış YPG/PKK'lı teröristlere ait tünel ağı tespit etti. SMO, teröristlerin kullandığı tünel ağını kullanılamaz hale getirdi.

- SMO, Resulayn'da teröristlere ait tünel ağı buldu

Barış Pınarı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, Resulayn, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:51 Kaynak: İHA
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