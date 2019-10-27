Son Dakika Haberleri: Smo, resulayn'daki pkkypg'ye ait tüneli imha etti
Son Dakika Güncel Smo, resulayn'daki pkkypg'ye ait tüneli imha etti

Smo, resulayn'daki pkkypg'ye ait tüneli imha etti

1 saat önce

SMO, Resulayn'daki PKKYPG'ye ait tüneli imha ettiSuriye, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye'de, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKKYPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri...

SMO, Resulayn'daki PKKYPG'ye ait tüneli imha etti

Suriye, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye'de, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKKYPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.

Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından, Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn'da, PKKYPG'li teröristlerin kullandığı bir tünel daha keşfedildi. SMO, teröristlerin kullandığı tüneli kullanılamaz hale getirdi.

Smo, resulayn'daki pkkypg'ye ait tüneli imha etti

Suriye Milli Ordusu, Resulayn, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:27 Kaynak: DHA
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler imha ediliyor
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