Son Dakika Haberleri: SMO Sözcüsü Hamud, İHA'ya konuştu- "Tel Abyad'daki operasyonlarımız kapsamında güneyde Ayn İsa'ya...
Son Dakika Güncel SMO Sözcüsü Hamud, İHA'ya konuştu- 'Tel Abyad'daki operasyonlarımız kapsamında güneyde Ayn İsa'ya...

SMO Sözcüsü Hamud, İHA'ya konuştu- "Tel Abyad'daki operasyonlarımız kapsamında güneyde Ayn İsa'ya...

23 dakika önce

- (Özel) SMO Sözcüsü Hamud, İHA'ya konuştu "Tel Abyad'daki operasyonlarımız kapsamında güneyde Ayn İsa'ya kadar ulaştık"TEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud, İHA'ya yaptığı özel açıklamada, "Tel Abyad'daki operasyonlarımız kapsamında güneyde Ayn İsa'ya kadar ulaştık" dedi.

- (Özel) SMO Sözcüsü Hamud, İHA'ya konuştu

"Tel Abyad'daki operasyonlarımız kapsamında güneyde Ayn İsa'ya kadar ulaştık"

TEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud, İHA'ya yaptığı özel açıklamada, "Tel Abyad'daki operasyonlarımız kapsamında güneyde Ayn İsa'ya kadar ulaştık" dedi.

Barış Pınarı Harekatı devam ederken Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. SMO askerlerinin Tel Abyad ve Rasulayn olmak üzere iki farklı noktada operasyonlarını sürdürdüklerini kaydeden Hamud, "Askerlerimiz bazı köyleri kuşatma altına aldıktan sonra bütün bölgeyi aldık. Şimdiye kadar Tel Abyad'daki operasyonlarımız kapsamında güneyde Ayn İsa'ya kadar ulaştık" dedi.

Rasulayn'daki operasyonlara değinen Hamud, "Bütün mahalleler temizlemeye başladık. Rasulayn'ın geçit kapısı, sanayi bölgesi, terör örgütü PKK'nın sözde eğitim kamplarını ele geçirdik. Rasulayn'ın güneyinde 7 köy kontrol altına aldıktan sonra Anfor yoluna geçtik. Şimdi Tel Abyad'ın doğusu ve Rasulayn'ın batısını birbirine bağlamaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

SMO Sözcüsü Hamud, İHA'ya konuştu- Tel Abyad'daki operasyonlarımız kapsamında güneyde Ayn İsa'ya...

Suriye Milli Ordusu, Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:56 Kaynak: İHA
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