SMO tarafından keşfedilen tünel
1 saat önce
?-Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından, Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn'da, YPGPKK'lı teröristlerin kullandığı bir tünel daha keşfedildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:49 Kaynak: DHA
?- Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından, Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn'da, YPGPKK'lı teröristlerin kullandığı bir tünel daha keşfedildi.
- Suriye
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