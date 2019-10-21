Son Dakika Haberleri: SMO tarafından keşfedilen tünel
Son Dakika Dünya SMO tarafından keşfedilen tünel

SMO tarafından keşfedilen tünel

1 saat önce

?-Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından, Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn'da, YPGPKK'lı teröristlerin kullandığı bir tünel daha keşfedildi.

SMO tarafından keşfedilen tünel, System.String[]

?- Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından, Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn'da, YPGPKK'lı teröristlerin kullandığı bir tünel daha keşfedildi.

- Suriye

Suriye Milli Ordusu, Resulayn, Suriye, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:49 Kaynak: DHA
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