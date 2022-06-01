SMO, terör örgütü PKK/YPG mevzilerini vurdu - Son Dakika
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SMO, terör örgütü PKK/YPG mevzilerini vurdu

01.06.2022 23:57

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde sivilleri hedef almasının ardından Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel Abyad yakınlarında bulunan terör örgütüne ait mevzileri havan ve top atışları vurdu.

Terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde sivilleri hedef almasının ardından Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel Abyad yakınlarında bulunan terör örgütüne ait mevzileri havan ve top atışları vurdu.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki sivilleri hedef almış, ilçe merkezine yönelik saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardından Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel Abyad yakınlarında bulunan terör örgütüne ait mevzileri havan ve top atışları vurdu.

SMO, terör örgütünün güvenli bölgelere yapılan her saldırıya güçlü şekilde yanıt verileceğini vurguladı.

(Mahmud Alhalbi/İHA)

SMO, terör örgütü PKK/YPG mevzilerini vurdu
SMO, terör örgütü PKK/YPG mevzilerini vurdu
SMO, terör örgütü PKK/YPG mevzilerini vurdu
SMO, terör örgütü PKK/YPG mevzilerini vurdu

YORUMLAR
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Sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin mevzileri Suriye Milli Ordusu tarafından vuruldu Sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin mevzileri Suriye Milli Ordusu tarafından vuruldu
Kaynak: İHA

Suriye, Terör, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SMO, terör örgütü PKK/YPG mevzilerini vurdu - Son Dakika


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