Smo, terör örgütü pkkpyd'ye ait mayınları teşhir etti
34 dakika önce
Suriye Milli Ordusu, Resulayn ve Haseke arasında PKKPYD'nin tuzakladığı mayınları etkisiz hale getirip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:54 Kaynak: DHA
Suriye Milli Ordusu, Resulayn ve Haseke arasında PKKPYD'nin tuzakladığı mayınları etkisiz hale getirip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Terör örgütü PKKPYD'nin Resulayn ve Haseke arasında yollara tuzakladığı mayınlar, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından tespit edilip, güvenli bir şekilde etkisiz hale getiriliyor. SMO, temizleme çalışmaları sırasında etkisiz hale getirilerek topraktan çıkarılan mayınları sosyal medya hesaplarından yayınladı.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
Suriye, (DHA)
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 4 ton 562 kilogram esrar ele geçirildi Trump'ın Türkiye'ye yaptırımı kaldıracağını açıklamasıyla doların ateşi söndü Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı Tel Abyad'da terör örgütü YPG yine bombalı saldırı düzenledi: 4 yaralı