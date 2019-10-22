Son Dakika Haberleri: - SMO teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi
Son Dakika Güncel - SMO teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi

- SMO teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi

26 dakika önce

- SMO teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdiRESULAYN - Suriye Milli Ordusu Resulayn'da YPG/PKK'lı teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi.

- SMO teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi

RESULAYN - Suriye Milli Ordusu Resulayn'da YPG/ PKK'lı teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi.

Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Resulayn'da YPG/PKK'lı teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi.

Fırat'ın doğusunu terörden temizlemek için TSK ve desteklediği SMO tarafından 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Resulayn kentleri ile kırsalında bulunan çok sayıda köy teröristlerden arındırılmıştı.

- SMO teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi

Barış Pınarı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, Resulayn, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:41 Kaynak: İHA
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