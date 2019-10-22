- SMO teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi
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- SMO teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdiRESULAYN - Suriye Milli Ordusu Resulayn'da YPG/PKK'lı teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:41 Kaynak: İHA
- SMO teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi
RESULAYN - Suriye Milli Ordusu Resulayn'da YPG/ PKK'lı teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi.
Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Resulayn'da YPG/PKK'lı teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi.
Fırat'ın doğusunu terörden temizlemek için TSK ve desteklediği SMO tarafından 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Resulayn kentleri ile kırsalında bulunan çok sayıda köy teröristlerden arındırılmıştı.
Güvenlik kaynakları: Saat 22.00'de bu iş biter, hala terörist varsa öldürülür Resulayn'da teröristlerin tünel ağı bulundu Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan Alman medyası: Terör gelirse rezervasyonlar düşer Son Dakika: MSB duyurdu: 22.01'de teröristlerle karşılaşırsak etkisiz hale getireceğiz.