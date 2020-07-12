SMO ve rejim güçleri arasında esir takası yapıldı - Son Dakika

SMO ve rejim güçleri arasında esir takası yapıldı

Suriye'nin Azez ilçesinde Suriye Milli Ordusu (SMO) ve rejim güçleri arasında esir takası yapıldı.

Suriye'nin Azez ilçesinde Suriye Milli Ordusu (SMO) ve rejim güçleri arasında esir takası yapıldı.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de Suriye Milli Ordusu ile rejim güçleri arasında esir takası yapıldı. Suriye Kızılhaç'ının gözetiminde gerçekleştirilen esir değişimi kapsamında, iki taraf da birer kişiyi serbest bıraktı. Serbest bırakılan Suriyeli muhalifin 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından alıkonulduğu, Zeytin Dalı Harekatı başlayınca yine PKK tarafından rejim güçlerine teslim edildiği belirtildi. - AZEZ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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