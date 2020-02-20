SMO ve TSK Neyrab'a doğru ilerliyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa SMO ve TSK Neyrab'a doğru ilerliyor - Son Dakika

SMO ve TSK Neyrab'a doğru ilerliyor

6 saat önce

Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu İdlib'in doğusundaki Neyrab köyüne doğru ilerliyor.

SMO ve TSK Neyrab'a doğru ilerliyor, System.String[]

Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu İdlib'in doğusundaki Neyrab köyüne doğru ilerliyor.


Suriye'de Esad rejimi ve ona destek veren Rus savaş uçakları sivilleri hedef almaya devam ediyor. Güvenli bölge oluşturmak isteyen Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ise İdlib kırsalında bulunan Neyrab köyüne doğru ilerlemeye başladı. TSK ve SMO köyde hazırlıklar yaparken, köyün farklı noktalarına asker ve mühimmat dağıtıldı. Yerel kaynaklar, TSK ile SMO'nun Neyrab köyüne ilerleyişinin başarılı bir şekilde sürdüğünü ifade etti. - İDLİB

Suriye Milli Ordusu, Suriye, İdlib, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:30 Kaynak: İHA
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