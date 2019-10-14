Son Dakika Haberleri: SMO, YPG'nin bıraktığı silahları tek tek ele geçiriyor
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SMO, YPG'nin bıraktığı silahları tek tek ele geçiriyor

45 dakika önce

Suriye Milli Ordusu (SMO) Barış Pınarı Harekatı sırasında terör örgütü YPG/PKK'nın mühimmat ve silahların ele geçiriyor.

SMO, YPG'nin bıraktığı silahları tek tek ele geçiriyor, System.String[]

Suriye Milli Ordusu (SMO) Barış Pınarı Harekatı sırasında terör örgütü YPG/ PKK'nın mühimmat ve silahların ele geçiriyor.


Suriye Milli Ordusu (SMO) Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK mühimmatlarını ele geçirerek yoluna devam ediyor. Özellikle sandıklar içerisinde duran, hiç kullanılmamış roket atarlar, Rus yapımı BMB tipi zırhlı araçları ele geçirildi. Bugünün tarihini vererek ele geçirilen silahları anlatan Suriye Milli Ordusu askerleri, kendilerinin aktif hale getirip yürüttükleri BMB Rus zırhlısına da Türk bayrağı çekmeyi ihmal etmedi.


Türkiye'den dua isteyen Suriye Milli Ordusu ve Türk askerleri bölgeyi dikkatli bir şekilde tarayarak birçok silah ve mühimmatı teslim alarak ilerliyor. Uydu ve İHA görüntülerine takılmamak için köy evlerinin bahçelerinde çatı, örtü altına park edilen zırhlı araçlar ve roket atarların hangi ülkeye ait oldukları, bölgede YPG'ye hangi ülkelerin destek verdiğinin belgesi niteliğinde görülüyor. - TEL ABYAD

Barış Pınarı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:35 Kaynak: İHA
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