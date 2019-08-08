SMOK'tan kontrolsüz kurban kesimi uyarısı

İstanbul Sağlık Meslek Odaları Koordinasyonu (SMOK), kesim öncesi ve sonrası veteriner hekim muayenesi yapılamadan tüketilen etler ve çevreye yayılan atıkların halk sağlığını olumsuz etkilediğini bildirdi.

İstanbul Sağlık Meslek Odaları Koordinasyonu (SMOK), kesim öncesi ve sonrası veteriner hekim muayenesi yapılamadan tüketilen etler ve çevreye yayılan atıkların halk sağlığını olumsuz etkilediğini bildirdi.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacılar Odası ve İstanbul Diş Hekimleri Odası'nın yer aldığı SMOK'tan yapılan yazılı açıklamada, denetimsizlik ve organizasyon hatalarından kaynaklanan sağlıksız kesimler sonucu tüketicilerin sağlığına yönelik tehditler, hayvancılık ve yan sektörler için önemli kayıpların yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, İstanbul'a gelen kurbanlık hayvanların büyük kısmının kontrolsüz kesildiği aktarılarak, özellikle kurban kesimi döneminde sokak hayvanları tarafından tüketilen hayvansal atıklar ile hayvanlardan insanlara geçen zoonoz hastalıklarının yayıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kesim öncesi ve sonrası veteriner hekim muayenesi yapılamadan tüketilen etler ve çevreye yayılan atıklar halk sağlığını olumsuz etkilemektedir. Kontrolsüz kesim ve tüketim, beraberinde hayvanlardan insanlara, hayvanlardan hayvanlara geçen hastalıkların yayılmasına neden olmaktadır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların görülme sıklığı kurban bayramında yüzde 15 oranında arttığı tahmin edilmektedir. Şehir merkezlerinde kurulan hayvan pazarlarından kaynaklanan koku, çevre kirliliğinde artışlar olmaktadır. Kesim sonrası oluşan insan gıdası olarak tüketilmeyen yan ürünler ile birçok hastalık etkenini taşıyan atıklar olumsuzlukların artmasına neden olmaktadır. Kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın sağlıklı koşullarda hizmet alabilmesi, çevre ve halk sağlığının korunması ve hayvanların eziyete uğramaması için gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu durum resmi ve sivil toplum kuruluşlarına önemli sorumluluklar yüklemektedir."

Özellikle büyük şehirlerde kurban ibadetinin asgari teknik ve hijyenik şartlarda gerçekleştirilebilmesi için şehir merkezleri dışında yeterli sayıda, tam donanımlı, satış ve kesim merkezleri oluşturularak hiçbir hayvanın şehir merkezine alınmaması gerektiği belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Tam donanımlı bu merkezlerde randevu sistemi ile 3 gün boyunca 24 saat kesim yapılabilmelidir. Geceleri ve bayramın 2. ve 3. günleri kesim hizmeti almak isteyen vatandaşlarımıza düşük fiyatlar sunularak teşvik edilmelidir. Satış ve kesim noktaları dışında kesim ve satışa kesinlikle izin verilmemelidir."

Satış ve kesim noktalarında halk sağlığının korunabilmesi amacıyla kesim öncesi hayvanın muayenesi ve kesim sonrası tüketime sunulacak etin muayenesinin hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların kontrolünü sağlamak amacıyla görevli veteriner hekim tarafından yapılması gerektiği aktarılan açıklamada, muayenesi yapılıp uygun görülen sağlıklı etlerin tüketilmesi ve karkasların parçalama ünitesinde parçalanıp paketlendikten sonra teslim edilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, kesimlerin ehliyetli ve tecrübeli kişilerce yapılması, hayvanların acı çekmesini önleyecek kesim sistemiyle kurban kesmek isteyenlerin hizmetine sunulması gerektiği vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul'da modern tesislerin açılması kaçak kesimleri ve kayıt dışı hayvan kesimlerini önleyecektir. Toplu kesim yerlerinde yapılan kesimler sonrası atıkların toplanarak değerlendirilmesi ekonomik geri dönüşüm sağlayacaktır. Bu sayede kurban kesiminde ortaya çıkan hayvansal atıklar kan, deri, iç organlar sanayide değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmış olacaktır. Ekonomik açıdan değerlendirilemeyen hayvansal atıklar zoonoz hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla uygun şekilde imha edilmelidir."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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