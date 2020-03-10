"Smokinde akla gelen ilk marka" oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Smokinde akla gelen ilk marka' oldu - Son Dakika

"Smokinde akla gelen ilk marka" oldu

7 saat önce

Erkek giyim sektörü üzerine Akademetre Research tarafından gerçekleştirilen Marka Bilinirliği Algı Araştırması'na göre smokin kategorisinde 'akla gelen ilk marka'nın Altınyıldız Classics olduğu duyuruldu.

Erkek giyim sektörü üzerine Akademetre Research tarafından gerçekleştirilen Marka Bilinirliği Algı Araştırması'na göre smokin kategorisinde 'akla gelen ilk marka'nın Altınyıldız Classics olduğu duyuruldu.

Akademetre Research tarafından erkek giyim sektörü üzerine Marka Bilinirliği ve Algı Araştırması gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında, Türkiye'yi temsilen 12 ilde, 18-69 yaş arası erkekler ile yüz yüze görüşmeler yapıldı. Araştırma sonuçlarına göre smokin kategorisinde ilk hatırlanma oranı en yüksek marka, erkek giyim sektörünün önde gelen markalarından Altınyıldız Classics olduğu duyuruldu. Altınyıldız Classics, ilk hatırlanma oranının yanı sıra toplam spontan bilinirlikte de önde gelen marka olarak belirlendiği de belirtildi.

Smokin kategorisinde ilk hatırlanma oranı en yüksek marka seçilmiş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Altınyıldız Classics Marka ve Pazarlama Direktörü Onur Uluğ, bir erkeğin hayatının her anına dokunmayı hedefleyen bir moda markası olduklarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Altınyıldız Classics olarak kumaşa, kaliteye ve tasarıma önem veren bir markayız. Farklı konseptlere farklı tarzlar sunan smokin modellerimiz, şık ve foksiyonel detaylarıyla da geniş bir kullanım alanı sunuyor. Örneğin takılıp çıkabilen saten yaka detaylı smokini tercih eden erkekler bu parçayı özel günlerinde takım elbise olarak da kullanabiliyorlar. Her detay, özenle ve kusursuz bir incelikle hazırlanıyor. Mağazalarımıza alışveriş için gelen her müşteri, mutlaka kendine uygun bir smokin modeli buluyor"


- İstanbul
Altınyıldız, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:08 Kaynak: DHA
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