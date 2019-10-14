- KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi'nin telefon mesajıyla çok sayıda kişi belediye binasına akın etti. SMS ile yollanan 'İcra takibi' mesajı nedeniyle panik yaşadıklarını belirtenlerden Nebahat Ekiz, "1 lira 80 kuruş borcum varmış, ödedim çıktım. Yol masrafım daha fazla oldu" dedi.

Küçükçekmece Belediyesi geçtiğimiz perşembe günü ilçede oturan birçok kişiye telefon mesajı yolladı. Mesajda, "Değerli mükellefimiz. Belediyemize, süresinde ödenmemiş borçlarınız bulunmaktadır. En kısa süre içerisinde ödeme yapmanız gerekmektedir. Aksi halde yasa gereği icra takip işlemleri başlatılacaktır. Bilgilerinizi önemle rica ederiz" yazıyordu.

Bir gün sonra ise, "Değeri vatandaşımız, belediye kayıtlarımız incelendiğinde süresinde ödenmemiş borçlarınız bulunduğu tespit edilmiştir. En kısa süre içerisinde ödeme yapmanız gerekmektedir" yazılı mesaj gönderildi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

İcra takibinden korkan birçok kişi bugün belediye binasına geldi. 2 sene önce ev alan Hasan Altuner, "Ben 1+1 47 metrekarelik bir daire aldım. Bundan 2 sene önce, bugüne kadar herhangi bir emlak borcunuz vardır diye mesaj atılmadı. Bu güne kadar herhangi bir şey söylenmedi. Şimdi bir mesaj attılar dediler ki 'icra takibiyle şu kadar bir emlak borcunuz var. Bunu ödemediğiniz takdirde icra takibiyle alınacaktır' diyor. Ben de şu an da bunun için belediyeye geliyorum. Madem öyleyse iki sene evvelden beri bana bir mesaj atabilirlerdi, 'emlak vergisi borcunuz' var diye. Bu olayı kınıyorum, madem öyle siz bunu iki sene neden beklediniz, üçüncü seneye giriyor daha evvel 'emlak borcunuz var' diye beni uyarsaydınız ben gelirdim, ödemem gerekiyorsa öderdim. Çok tedirgin etti, çok kırgınım, çok kızgınım o nedenle belediyeye görüşmeye geldim " dedi.

20 senedir Küçükçekmece'de yaşadığını belirten Ahmet Duru ise, "20 senedir burada oturuyorum. Ben böyle bir şeyi ilk defa görüyorum, mesajla, icra yoluyla vergi tahsil etmek böyle bir şey ilk defa oluyor. Belediyeye soracak bir şeyim yok. Mesajı gönderdikleri zaman mecburen ödedim. Benim bir dairem var zaten oturduğum 120 lira için böyle bir baskı yapmaya gerek yok milletin üzerinde. Bana bir uyarı mesajı atabilirdi, 'vergi borcunuz var ödemeniz gerekmektedir' diye. 'İcra' yazınca tedirgin oldum. Geldim yatırdım. Böyle bir şey ilk defa başıma geldi " şeklinde konuştu.

"YOL MASRAFIM BORCUMDAN FAZLA "

Vatandaşlardan Nebahat Ekiz, " 'Borcun var' diye mesaj geldi. 1 lira 80 kuruş borcum varmış, ödedim çıktım. Yol masrafım daha fazla oldu" dedi. Mesaj üzerine belediyeye geldiğini belirten Abdulalim Gülaçar, "Mesaj üzerine geldim. 'Emlak vergisi gecikti' diye atılmış mesaj. 'Borcunuzu ödeyin aksi takdirde icra işlemleri başlayacaktır' diye mesaj geldi. Her dairem için bin lira, iki üç dairem için ödedim. 10 yıldır Küçükçekmece'de oturuyorum ilk defa böyle bir mesaj geldi bana. Vergilerim daha öncede gecikiyordu, ben zamanında gelemiyorum. Geldiğimde toptan ödüyorum buna rağmen bir mesaj gelmemişti bu zamana kadar. Ama şimdi geldi. Soruyorum yetkililerden cevap alamıyorum sadece hatırlatmak amacıyla diyorlar. " diye ifade etti.

" YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ "

Küçükçekmece'de esnaf olan Kemal Taşkıran, "Bana mesaj geldi. 15 yıldır dükkan çalıştırıyorum. Bana 1750 TL borç çıkarttılar, benim gelip dükkan sahibim ödüyor, ödediğimiz halde yine 600 TL ödeyeceğim. Herkese mesaj göndermişler, mesajda 'icra' yazıyor. Onu da sordum. Yangından mal kaçırır gibi, ilk defa böyle bir mesaj geliyor " dedi.

Ertuğrul Ergin, " Ben borcum yok, ödedim biliyordum. 5700 TL borcum çıktı. Emlak borcuymuş, ödemiştim küsuratı kalmıştı. 2014 yılından beri çoğala çoğala 5700 TL olmuş. İcra takibi başlamak üzere, eğer ödemezsem başlayacak. " diye konuştu.

Mesajın eşinin telefonuna geldiğin belirten Şükran karaca," Borcunuz vardır. 'İcra İşlemi başlayacaktır' diye mesaj geldi. 130 TL ödedim. Gelen mesaj tedirgin etti" diye konuştu.

Küçükçekmece Belediyesi yetkilileri eleştirilerle ilgili açıklama yapmazken konuyla ilgili daha sonra yazılı açıklamada bulunulacağını ifade etti.

- İstanbul