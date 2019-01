Sms Kullanımı 5 Yılda Yüzde 64 Azaldı"

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, son 5 yılda SMS kullanımının adet bazında yüzde 64 azaldığını belirtti.

Terzioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesajlaşma uygulamalarının her geçen gün artarak daha popüler hale geldiğini söyledi.



Bu artışta, söz konusu uygulamaların sundukları zengin özelliklerle kullanıcıların bu alandaki ihtiyaçlarını karşılıyor olmasının etkisine işaret eden Terzioğlu, şöyle konuştu:



"İşte biz de bu noktadan hareketle Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu olarak adlandırdığımız BiP'i her geçen gün daha farklı özelliklerle donatarak bu alanda dünyada adından söz ettiren bir uygulama haline getirmeyi başardık. Dünyadaki birçok rakibinden çok önce çoklu görüntülü görüşme, para transferi gibi özelliklerle donattığımız BiP bugün rakipleri tarafından taklit edilmeye devam ediyor. Yaklaşık 34 milyon indirme rakamına ulaşmış olan BiP'e 2018 yılında yine çok konuşulan bir özellik daha ekledik. Artık BiP'e 2. numara ve sabit hatlar da tanımlanabiliyor. Öte yandan, şirketler için de toplu mesajlaşmada kullandıkları SMS'e alternatif teknolojiler geliştiriyoruz. Dünyanın ilk dijital operatörü olarak, şirketlerin farklılaşan ihtiyaçlarından yola çıkarak, akıllı telefonlarla birlikte etkisini ve verimliliğini kaybeden SMS yerine Dijital Mesaj Servisleri (DMS) çözümlerini hayata geçirdik."



Kurumlara daha hızlı ve etkili iletişim imkanı sunan DMS çözümleri bünyesinde, BiP, ZİM, Anında Cevap, Profilli Mesaj gibi ürünlerin yer aldığını belirten Terzioğlu, "Bu sayede mesajlar görsel bakımından zenginleşirken, canlı ve interaktif bir görünüme dönüşüyor. Böylece kurumlar iş ortakları ve müşterilerine hitap edecek bilgilendirme yapabildiği gibi, etkili ve verimli sonuçlar elde edebiliyor. Şirketlerin dijital ihtiyaçlarından yola çıkarak tasarlanan bu çözümler, maliyetten de tasarruf sağlıyor." dedi.



Mesajlaşma uygulamalarının son 5 yılda popüler olmaya başladığını dile getiren Terzioğlu, "5 yıl öncesine göre SMS kullanımı adet bazında yüzde 64 azaldı. Kişi başı SMS kullanımı da yüzde 63 düştü." ifadesini kullandı.



Cepten internet kullanımı



Terzioğlu, cepten internet kullanımının artmasıyla internet tabanlı uygulamaların kullanılmasında da yükseliş yaşandığını söyledi.



Bu kapsamda cepten tv izleme oranlarında artışlar gözlemlediklerini dile getiren Terzioğlu, "Cepten tv izleme sayısı her geçen gün katlanarak artıyor. Turkcell IPTV abone sayımız 2018'in üçüncü çeyreği itibarıyla 22 bin arttı. Bu rakam yıllık bazda ise 115 bin artış ile 582 bine çıktı. OTT TV aboneleri dahil, toplam TV kullanıcı sayısı ise 3,1 milyona ulaştı. Turkcell TV+ uygulaması Aralık 2018 itibarıyla yaklaşık 11 milyon kez indirildi. Yine Aralık 2018 verilerine göre günlük ortalama izlenme süresi ise 80,3 dakikaya ulaştı." dedi.



"4,5G ile kişi başına internet 3 kat arttı"



Kaan Terzioğlu, Türkiye'de 1 Nisan 2016 itibarıyla kullanılmaya başlanan 4,5G internet ile kişi başına düşen internet kullanımın 3 kat arttığına işaret etti.



"Buna bağlı olarak trafik hacmi 4 katın üzerinde büyüdü." ifadesini kullanan Terzioğlu, "4,5G öncesi kişi başı kullanım 2016'nın ilk çeyreğinde 1,8 gigabayt iken, 2018 3. çeyrek sonuçlarına göre 5,4 gigabayta ulaştı. 4,5G kullanıcı bazında kişi başı mobil data kullanımı ortalaması ise yine 2018 3. çeyrekte 7 gigabayta ulaştı." diye konuştu.



Terzioğlu, geçen yılın 3. çeyreği itibarıyla 31,5 milyon 4,5G abonesi bulunduğunu, 18,2 milyon adet de 4G destekli akıllı cihazın mevcut olduğunu, data kullanımı 4,5G abonelerinin de hızla arttığını belirterek, 4,5G kullanıcılarının 2 ve 3G kullanıcılarına göre 2 kat daha fazla internet kullandıklarını anlattı.



"Turkcell'in 4,5G şebekesi 5G altyapısını oluşturuyor"



Kaan Terzioğlu, şirketlerinin 4,5G şebekesinin aynı zamanda 5G'nin altyapısını oluşturduğunu söyledi.



4,5G kurulum sürecinde bunun altyapısını oluşturduklarını ve 5G testlerine 2017 itibarıyla başladıklarını aktaran Terzioğlu, "Yaptığımız 5G testlerinde hız rekorları kırdık. 5G'de yaptıklarımız, sadece hız testleriyle de sınırlı değil. 5G'de dünyada söz sahibi bir operatör olmak, ülkemizi dünyada söz sahibi olan bir ülke konumuna getirmek için çok farklı alanlarda farklı çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve üreticilerle ortak çalışmalar yürütüyoruz." ifadesini kullandı.



"Dünyanın en hızlı iki operatöründen biriyiz"



Terzioğlu, Turkcell olarak dünyanın en hızlı iki GSM operatöründen birisi olduklarını belirtti.



Şu anda dünya çapında operatörlerin 5G'nin standartlarını ilk olarak ortaya koyma ve 5G'ye liderlik etmek adına bir yarış içinde olduklarını dile getiren Terzioğlu, "Biz 4,5G altyapısını oluştururken yaptığımız yatırımlar sayesinde 5G için de hazır bir şebeke kurmuş olduk. 5G için gerekli spektrumlar verildiğinde gerekli ek yatırımları yapıp müşterilerimizin bin 440 dakikalık dijital deneyimlerini artıracak altyapıyı sağlayabileceğiz. Halihazırda biz şu anda GSA raporuna göre 1,2GBps hızda internet sunabilen dünyanın en hızlı operatörü olarak İsviçre'deki Swisscom şirketi ile birlikte örnek gösteriliyoruz." diye konuştu.



Terzioğlu, 2019 yılının Türkiye'de cep telefonlarından "alo" denilmesinin 25. yılı olduğuna işaret ederek, iletişimde çeyrek asrın kutlanacağını, Turkcell'in de abonelerine 25. yıla özel sürprizler sunacağının müjdesini verebileceğini kaydetti.

