SMS Tork Başkanı Kaya: Yerli üretim zorunluluk

Üretimlerinin yüzde 30'unu ihraç eden SMS Tork, Çin ve Hindistan gibi ülkelerle rekabetin kolay olmadığını ancak yerli üretimin bir zorunluluk olduğunu söylüyor.

Üretimlerinin yüzde 30'unu ihraç eden SMS Tork, Çin ve Hindistan gibi ülkelerle rekabetin kolay olmadığını ancak yerli üretimin bir zorunluluk olduğunu söylüyor.

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