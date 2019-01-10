Son Dakika Haberleri: SMS Tork Başkanı Kaya: Yerli üretim zorunluluk

SMS Tork Başkanı Kaya: Yerli üretim zorunluluk

1 saat önce

Üretimlerinin yüzde 30'unu ihraç eden SMS Tork, Çin ve Hindistan gibi ülkelerle rekabetin kolay olmadığını ancak yerli üretimin bir zorunluluk olduğunu söylüyor.

SMS Tork Başkanı Kaya: Yerli üretim zorunluluk, System.String[]
Üretimlerinin yüzde 30'unu ihraç eden SMS Tork, Çin ve Hindistan gibi ülkelerle rekabetin kolay olmadığını ancak yerli üretimin bir zorunluluk olduğunu söylüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:25 

Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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