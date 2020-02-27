Smyrna Antik Kenti kazılarında gümüş takılar bulundu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Smyrna Antik Kenti kazılarında gümüş takılar bulundu - Son Dakika

Smyrna Antik Kenti kazılarında gümüş takılar bulundu

6 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Smyrna Antik Kenti kazılarında, bir kap içinde gümüş takılar bulunduğu bildirildi.

Smyrna Antik Kenti kazılarında gümüş takılar bulundu, System.String[]

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Smyrna Antik Kenti kazılarında, bir kap içinde gümüş takılar bulunduğu bildirildi.

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, EÜ Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumhur Tanrıver başkanlığındaki ekip, antik kentte kazı çalışmalarına devam ediyor.

Milattan önce 3 bin yılın ikinci yarısına tarihlenen tabakada yapılan kazılarda, bir kap içinde gümüş takılar ortaya çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tanrıver, şunları kaydetti:

"İlk gözlemlerimize göre buluntu, gümüş tellerden yapılmış yüzük, küpe, saç halkası, saç iğnesi ve şerit plakalardan meydana getirilmiş birkaç saç bandından oluşuyor. Buluntu, kentin elitlerine ait küçük bir hazine olarak yorumlanabileceği gibi yine bir yönetici emrinde çalıştığı düşünülen bir mücevher ustasının hurda takılarından oluşan mal varlığı olarak da kabul edilebilir. Eski Smyrna'nın erken yönetimine veya çevre kültürlerle ilişkilerine yönelik önemli bilgiler elde edeceğimize inandığımız bu nadir buluntu üzerindeki; konservasyon, ileri teknikte görüntüleme ve tanımlama çalışmalarımız hala devam ediyor."

Gümüş takılardan oluşan buluntunun tomografisi çekildikten sonra uzmanların görüşü doğrultusunda birbirinden ayrılıp ayrılamayacağına karar verileceğini bildiren Tanrıver, "Eğer olumlu bir sonuç çıkarsa, konservasyon uzmanları tarafından birbirine yapışmış olan nesneler ayrılabilecek. Troia'dan bildiğimiz Erken Tunç Çağ hazinelerinin alçak gönüllü bir örneği, ayrıntıları ile araştırılacak ve İzmirlilerin günümüzden 4 bin 500 yıl önceki teknoloji bilgileri, kültürel bağlantıları ve belki sosyal düzenlerine ilişkin yeni bilgiler ortaya konulacaktır." ifadelerini kullandı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Tanrıver ve ekibini çalışmaları dolayısıyla tebrik etti.

Bayraklı, İzmir, Gümüş, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:24 Kaynak: AA
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