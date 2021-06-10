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Smyrna'nın UNESCO adaylık süreci Bayraklı'da konuşuldu - Son Dakika

Smyrna'nın UNESCO adaylık süreci Bayraklı'da konuşuldu

10.06.2021 11:01
Smyrna'nın UNESCO adaylık süreci Bayraklı'da konuşuldu, System.String[]

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, eski Smyrna Kenti'nin UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesine alınması için başvuru sürecinde görevli uzmanların sunum toplantısına katıldı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, eski Smyrna Kenti'nin UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesine alınması için başvuru sürecinde görevli uzmanların sunum toplantısına katıldı. İzmir kent merkezinin yer alacağı tarihi yolculukta, Bayraklı olarak yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Sandal, "Bu süreçte elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Smyrna'nın UNESCO Dünya Miras Listesine alınması sürecinde çalışma yürüten İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı yönetim planı ve adaylık dosyasında görevli uzmanlar; Belediye Başkanı Serdar Sandal, Eski Smyrna Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Cumhur Tanrıver ve belediye bürokratlarının katıldığı toplantıda çalışmalarla ilgili sunum yaptı. Bu kapsamda eski Smyrna Kentindeki toplantıda Şehir Plancısı Bilge Bektaş, Smyrna'nın UNESCO yolculuğunda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Tek amaçlarının Bayraklı'nın tarihi ve turistik değerlerinin hak ettiği yere ulaşması olduğunu vurgulayan Başkan Sandal, "Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız" diye kaydetti.

"Temamız 'İzmir Tarihi Liman Kenti' olarak belirlendi"

Şehir Plancısı Bilge Bektaş da, "3 yıl sürecek başvuru hazırlık sürecinde temamız 'İzmir Tarihi Liman Kenti' olarak belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yönetim planının hazırlanması ve adaylık dosyasının sunulması için İzmir Tarihi Liman Kenti Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi İletişim Koordinasyon Ofisi yetkilendirildi. Temanın bileşenlerini bir bütünlük şeklinde ortaya koyan sınırların tespit edilmesi UNESCO'nun önemli gördüğü konuların başında yer alıyor; yani 'Tarihi Liman Kenti' denildiğinde sahip olunan tüm unsurları içermesi gerekiyor ve çevresinde bir tampon alan oluşturulması, bu alanların korunması, dışarıdaki etkilerle etkileşimin kurulması isteniyor. Tüm bileşenlerin varlığını somut olarak ispat edip, sunum için gerekli tüm unsurların sağlanması gerekiyor" diye konuştu.

"İzmir'in istisnai değerini ön plana çıkarmalıyız"

Projenin hazırlanmasında çalışan Ankara'daki uzmanlar da internet aracılığıyla görüntülü olarak toplantıya katılarak bilgiler aktardı. UNESCO komitesinin olumsuz etkilerle nasıl başa çıkıldığı ve tüm planların birbiriyle entegresinin doğru yapılıp yapılmadığı ile ilgilendiğini ifade eden uzmanlar, "İzmir için Türkiye'nin en iyileri toplandı. Kendi kategorisinde 10 liman kenti içinde hangi özellikleriyle İzmir'in ön plana çıktığını sunmamız gerekiyor. İzmir'in istisnai değerini ön plana çıkarmalıyız. Bunu araştırmamız, tartışmamız ve somut olarak ortaya koymalıyız. 3 yıla yakın sürecek çalışmada konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların koordineli şekilde çalışması gerekiyor" dedi.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Cumhur Tanrıver de, 2014 yılından bu yana Bayraklı Smyrna Höyüğü'nün ören yeri ilan edilmesi için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Tarihi alanın çevre düzenlemesiyle ilgili de yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Tanrıver, "Proje, bakanlık onayını geçti. Şimdi uygulama aşaması süreci başlayacak" diye kaydetti.

"Bayraklımızın tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkarak ön plana çıkaracağız"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İlçemizin tarihi mirasına sahip çıkacağız. Eski Smyrna Kenti çevre düzenlemesi bizim ana projelerimizden biri. Dolayısıyla Kemeraltı, Kadifekale, Basmane ve daha sonra Bayraklı Smyrna ile son bulacak tarihi yolculukta biz de yer alacağız. Altınyol'un Sevgi Yolu'ndan sonra denizle buluşan bölümünün yer altına alınacağı ve Sevgi Yolu'ndan Smyrna'ya kadar Anadolu koridoru oluşturarak, geçmişten Mustafa Kemal Atatürk'e kadar yer alan kültürel ve tarihsel bir yolculuğu kapsayacak projemizi hayata geçirerek bu sürece gereken desteği vereceğiz. Bayraklımızın tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkarak ön plana çıkaracağız ve bu süreçte elimizden ne geliyorsa her konuda destek vereceğiz. Üzerimize düşeni sonuna kadar yapmaya hazırız" diye belirtti. - İZMİR

Smyrna'nın UNESCO adaylık süreci Bayraklı'da konuşuldu
Smyrna'nın UNESCO adaylık süreci Bayraklı'da konuşuldu
Smyrna'nın UNESCO adaylık süreci Bayraklı'da konuşuldu

Serdar Sandal, Smyrna, Liman, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Smyrna'nın UNESCO adaylık süreci Bayraklı'da konuşuldu - Son Dakika


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