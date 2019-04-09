Snapchat, Android Platformunu Göz Ardı mı Ediyor?

Uzun süreli bir aradan sonra Snapchat, dün Android cihazları için yeni bir güncelleme yayımladı. Yeni güncellemeyle birlikte Android kullanıcılarının Snapchat deneyiminin yepyeni bir boyuta taşınacağını iddia edilse de işler hiç öyle gözükmüyor.

Yeni güncellemesini dün "Snapchat'ten Android'e sevgilerle" görseliyle Twitter'dan duyuran Snapchat, görsele bir de "Siz Android kullanıcıları için yenilenen, daha yeni ve daha hızlı bir Snapchat'in tadını çıkarın" açıklamasını eklemişti. Ancak uygulamanın geneline bakıldığında abartıldığı kadar bir yenilemenin yapılmadığı göz çarpıyor.









Samsung Galaxy S10 ya da Google Pixel 2 ve daha üst model bir telefona sahipseniz bu sizin 'şanslı' gününüz olabilir. Snapchat'in fotoğraf/video yakalama motoru ve telefonunuzda bulunan, kamera uygulama programlama arayüzünün (API) entegre edilmiş yepyeni bir versiyonunu kullanabilirsiniz. Bu da uygulama üzerinden çektiğiniz fotoğrafın, telefonunuzda bulunan asıl kamera ile çekilmesi anlamına gelir.



Konunun biraz daha anlam ifade etmesi için şöyle diyebiliriz: Android kullanıcıları hâlâ kamera kadrajında görülen görüntüleri yakalıyor gibi gözükebilir. Asıl kamera ile fotoğraf çekmek yerine Snapchat, kamera lensinizdeki görüntüyü size yansıtıyor. Kısaca, ekranınızda gördüğü görüntünün bir ekran görüntüsünü alıyor diyebiliriz. Her zaman ışık gören, aydınlık ve ideal bir ortamda fotoğraf çekiyorsanız bu sizi pek etkilemeyecek gibi gelebilir ancak bir fotoğrafçı değilseniz bu durum çektiğiniz fotoğrafların görüntü kalitesini fazlasıyla düşürecek.









Sizin de göreceğiniz üzere Android ile iOS işletim sistemi karşılaştırıldığında Android platformu kesinlikle Snapchat'in öncelikleri arasına girmiyor ve güncellemelerine bile gerekenden çok daha az önem veriliyor. Siz bu yeni güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz?

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