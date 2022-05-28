Snapchat'ten etkileşimi artıracak adım: Paylaşılan Hikayeler

Snapchat, Paylaşılan Hikayeler (Shared Stories) adını verdiği özelliğini duyurdu. Özel Hikayeler özelliğini değiştiren şirket, kullanıcıların etkileşimi artırmayı hedefliyor.

Snapchat, Paylaşılan Hikayeler özelliğini tanıttı

Şirket, yaptığı açıklamada bu özelliğin "paylaşılan anları paylaşılan anılara dönüştürme" imkanı sunacağının altını çizdi. Snapchat üzerinden paylaşılan diğer hikayeler gibi, Paylaşılan Hikayeler de 24 saat sonra kaybolacak. Kullanıcılar, yükledikleri hikayelere daha fazla fotoğraf ve video eklenmesi için arkadaşlarını davet edebilecek.

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Örnek olarak, katıldığınız herhangi bir etkinlikte Paylaşılan Hikayeler özelliğini kullanarak arkadaşlarınızı davet edebileceksiniz. Snapchat üzerinden davet ettiğiniz kişilerin paylaştığı hikayeler, orijinal içeriğin yanında görünecek. Davet edilen kullanıcılar da Paylaşılan Hikayelere başkalarını davet edebilecek.

Şirketin blog sayfasında yazan açıklamada, "Özel Hikayelere eklenen içeriğin güvenli ve eğlenceli olması için otomatik dil algılama teknolojisinden yararlanacağız. Kullanıcıların herhangi bir tacize veya zorbalığa maruz kalmaması için tüm içerikler dikkatle denetlenecek. Ayrıca kullanıcılar, engelledikleri hesaplarla Özel Hikayelere katıldıklarında bilgilendirilecek." iadeleri yer alıyor.

Mayıs ayının başlarında Snapchat, yeni ebeveyn kontrollerinin yanı sıra içerik oluşturucular için yeni bir kamera seti ve düzenleme aracı sunan yeni güncelleme yayınladı. Paylaşılan Hikayeler özelliği iOS ve Android kullanıcılarına sunuldu.

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