Son Dakika Haberleri: Snapchat, Yenilenmiş Android Versiyonunu Yayımladı

Snapchat, Yenilenmiş Android Versiyonunu Yayımladı

1 saat önce

Uzun süredir haberlerini yaptığımız Snapchat'in Android için yenilenmiş versiyonu sonunda yayımlandı.

Snapchat, Yenilenmiş Android Versiyonunu Yayımladı, System.String[]
iOS'teki Snapchat ile aynı kalitede olması için 2018'den beri geliştirildiği duyurulan Snapchat'in Android için yenilenmiş versiyonu sonunda Google Play'de yayımlandı. Görsel olarak neredeyse hiçbir değişiklik olmasa da, bu versiyon çok daha hızlı, daha az gecikmeli ve daha az hatalı olacak.




"Android, Snapchat'i sevin."

Yeniden düzenlenen uygulama, Android ekosistemine uygun biçimde tekrardan dizayn edildi. Ayrıca anlaşmalı markaların telefonlarına özel Snapchat özellikleri olacak.




Yenilenmiş Android uygulaması, iOS versiyonuyla karşılaştığında hâlâ birazcık geri kalıyor ancak bir önceki versiyondan çok daha iyi olduğu yadsınamaz bir gerçek. Hatta bir önceki versiyona göre 'kaymak gibi akıyor' desek yeridir. Snapchat'i bugünden itibaren Google Play Store'dan güncelleyebilirsiniz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:38 

Google Play Store, Teknoloji
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