Snapdragon 6 Gen 1 ve 4 Gen 1 duyuruldu! İşte özellikleri - Son Dakika
Üye Girişi

Snapdragon 6 Gen 1 ve 4 Gen 1 duyuruldu! İşte özellikleri

07.09.2022 01:59
Snapdragon 6 Gen 1 ve 4 Gen 1 duyuruldu! İşte özellikleri

Snapdragon 6 Gen 1 ve Snapdragon 4 Gen 1 yonga setleri duyuruldu. Giriş ve orta segmente hitap edecek yeni setler, 5G ile geliyor.

Donanım devi Qualcomm, giri-orta segment akıllı telefonlara güç verecek yeni Snapdragon 6 Gen 1 ve Snapdragon 4 Gen 1 yonga setlerini duyurdu. SD 6 Gen 1 4nm mimarisine geçiş yaparken; SD 4 Gen 1'in 6nm mimaride kaldığını belirtelim. İşte tüm detaylarıyla en yeni Snapdragon yonga setleri.

Orta segmentin yeni setleri: Snapdragon 6 Gen 1 ve 4 Gen 1

Bir süre önce 6. Nesil Snapdragon modeliyle ilgili bilgiler sızdırılmıştı. Qualcomm'un son etkinliğinde sızdırılan bilgiler nihayet resmiyet kazandı. Orta segment rakiplerine kıyasla daha güçlü olan Snapdragon 6 Gen 1 ve SD 4 Gen 1; 5G teknolojisine ve sırayla 200 Megapiksel ve 108 Megapiksel desteğine sahip.

Snapdragon 6 Gen 1 ve 4 Gen 1 duyuruldu! İşte özellikleri

Snapdragon 6 Gen 1'in ana çekirdekleri 2.2 GHz, SD 4 Gen 1'in ana çekirdekleri ise 2.0 GHz'de çalışıyor. Her iki modelde de sekiz çekirdek yer alıyor. Ayrıca Vulkan 1.1 desteğine sahip modeli bilinmeyen Adreno GPU bulunuyor.

https://shiftdelete.net/snapdragon-8-gen-2-geliyor-tanitim-tarihi-aciklandi

Qualcomm birtakım güç ve verimlilik artışlarına sahip olduğunu ifade etti. Snapdragon 6 Gen 1'in grafik performansı yüzde 35, hesaplama performansın ise yüzde 40'a varan yükseltmelere sahip olacak. Snapdragon 4 Gen 1; yüzde 15 daha hızlı işlemci ve yüzde 10 daha güçlü GPU performansına yer verecek.

Kamera desteğinde de bazı iyileştirmeler bulunuyor. Snapdragon 6 Gen 1, 200 Megapiksel kamera destekliyor. Ayrıca aynı anda üç kameradan fotoğraf ve HDR video çekimi yapabiliyor. Qualcomm AI Engine sayesinde yapay zeka performansında 3 kata varan oranlarda artış olacak.

Snapdragon 6 Gen 1, dördüncü nesil Snapdragon X62 5G modeme sahip olacak. Bu modem, 2,9 Gbps'ye kadar indirme hızı sunacak. SD 4 Gen 1'de ise 2,5 Gbps'ya kadar indirme hızı destekleyen Snapdragon X51 5G modemi yer alacak.

Snapdragon 6 Gen 1 ve 4 Gen 1 duyuruldu! İşte özellikleri

Giriş ve orta segment telefonlara güç vermesi beklenen yeni Snapdragon modelleri, 2022'nin sonunda ve 2023'ün başında piyasaya sunulacak. Önümüzdeki yıldan itibaren SD 6 Gen 1 ve 4 Gen 1'li telefonlar görebiliriz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Kaynak: Shiftdelete

Qualcomm, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Snapdragon 6 Gen 1 ve 4 Gen 1 duyuruldu! İşte özellikleri - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
00:24 Motorine zam üstüne zam geldi! Litresi yeniden 26 lira seviyesine yükseldi
00:17 Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı! Mbappe, Juventus karşısında şov yaptı
23:37 19 yıl sonra bir ilk! Devler Ligi, Cristiano Ronaldo'suz başladı
23:37 İYİ Parti neden Sedat Peker'in iddiaları karşısında sessiz? Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında açıkladı
23:24 Trabzonspor'un yeni transferi antrenman sonrası trafik kazası geçirdi
23:15 Eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya'nın çalışanını tokatladığı görüntüler ortaya çıktı
23:14 ABD, Yunanistan'ın Türkiye'ye tacizlerine karşı sessiz kalmayı sürdürüyor
23:06 Trabzonspor, Kouassi'yi kiralık olarak Fatih Karagümrük'e gönderdi
22:47 ASAL Araştırma'nın anketinde İYİ Parti'nin oyları dikkat çekti
22:31 Tokat'ta MHP'li belediye başkanı silahlı saldırıya uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 01:59:38. #1.13#
SON DAKİKA: Snapdragon 6 Gen 1 ve 4 Gen 1 duyuruldu! İşte özellikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement