Son Dakika Haberleri: Snapdragon 675'li Moto Z4 Play'in Özellikleri ve Tasarımı Belli Oldu

Snapdragon 675'li Moto Z4 Play'in Özellikleri ve Tasarımı Belli Oldu

55 dakika önce

Motorola'nın orta segmentteki en yeni akıllı telefonu olacak Moto Z4 Play'in tüm özellikleri ve tasarım detayları belli oldu.

Snapdragon 675'li Moto Z4 Play'in Özellikleri ve Tasarımı Belli Oldu, System.String[]
Bir zamanların en popüler akıllı telefon markalarından biri olan Motorola, birkaç yıl önce piyasaya sürdüğü Moto Z serisi ile tüketicilere modüler yapıdaki motomodlar sayesinde cihaz özelliklerini yükseltmeyi ve yeni özellikler eklemeyi vadetmişti. Moto Z serisi ilk çıktığında modüler yapısı ile ilgi çekmeyi başarsa da motomodların yeterince çeşitlenmemesi sebebi ile zamanla popülerliğini kaybetti.



Ancak Motorola, Moto Z serisini ilerletmeye devam ediyor. Şirketin orta segmenti hedef alan en yeni cihazı Moto Z4 Play olacak. Cihaz gerek donanımı, gerekse özellikleri ile orta seviye bir akıllı telefondan çok daha fazlasını sunacak. Üstelik Z4 serisi ile gelecek yeni motomodlara da uyumlu olacağı tahmin ediliyor.




Sızıntılara göre yeni Motorola Moto Z4 Play, Snapdragon 675 işlemciye, 6GB ve 4GB RAM seçeneklerine, 64GB ve 128GB depolama seçeneğine, 6.2 inçlik bir AMOLED ekrana, Android 9 Pie işletim sistemine, 3.600 mAh bataryaya ve 48MP ana kameraya sahip olacak. Cihazın ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor ancak orta segmentte rekabeti artıracak bir fiyat etiketi ile gelmesi bekleniyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:45 

Motorola, Teknoloji
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