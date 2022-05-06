Snapdragon 8 Gen 1+'a koronavirüs engeli: Yonga setinin çıkış tarihi ertelendi! - Son Dakika
Üye Girişi

Snapdragon 8 Gen 1+'a koronavirüs engeli: Yonga setinin çıkış tarihi ertelendi!

06.05.2022 18:26
Snapdragon 8 Gen 1+'a koronavirüs engeli: Yonga setinin çıkış tarihi ertelendi!

Qualcomm'un üzerinde çalıştığı Snapdragon 8 Gen 1+, koronavirüs salgınının yarattığı kapanma sürecinden olumsuz etkilendi.

İşlemci dünyasının en büyük üreticilerinden birisi olan Qualcomm, sektöre damga vuran koronavirüs salgınına rağmen geçtiğimiz yılı büyük bir gelir ile kapatmıştı. Birçok kişi tarafından akıllı telefon alanında en iyisi olarak görülen Snapdragon 8 Gen 1 ile adından söz ettiren şirket, serinin yeni ismi için hazırlıklarını hızlandırdı.

Qualcomm'dan bilgisayar işlemcisi geliyor! Tarih verildi

Snapdragon 8 Gen 1+, 2022'nin ikinci yarısında geliyor

Qualcomm, köklü bir değişikliğe giderek Snapdragon 8 Gen 1+ yonga setinde Samsung yerine TSMC'nin 4nm yongasını kullanmayı düşünüyor. İlk olarak Mayıs ayında piyasaya çıkacağı ve Haziran ayında ilk görevini almaya başlayacağı söylenmişti. Ancak görünüşe göre planlar ötelendi.

Snapdragon 8 Gen 1+'a koronavirüs engeli: Yonga setinin çıkış tarihi ertelendi!

Akıllı telefon dünyasındaki sızıntı bilgileriyle adından söz ettiren Digital Chat Station'a göre Snapdragon 8 Gen 1+, 2022'nin ikinci yarısında geliyor. Kaynak, bu ertelemenin nedenini koronavirüs olarak tanımladı. Öyle ki tüm dünyada etkisini azaltmış gibi görünse de geçtiğimiz ay Çin'de vakalar artmış, birçok fabrikanın da kapanmasına neden olmuştu.

Bilindiği üzere Çin, salgının ilk çıktığı yer olarak "sıfır-covid" politikasını yürütüyor. Bu politika, Qualcomm gibi birçok önemli teknoloji şirketini de olumsuz etkilemiş durumda. Zira iPhone Şehri olarak da bilinen ve Apple üretiminin büyük bir payını oluşturan Zhengzhou, salgın nedeniyle süresiz olarak kapanmaya gitmişti.

Snapdragon 8 Gen 1+'a koronavirüs engeli: Yonga setinin çıkış tarihi ertelendi!

Daha önce de Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinin üretiminin bir bölümünün TSMC tarafından gerçekleştirileceği söylenmişti. Ancak bunun nedeninin küresel çip krizinden kaynaklandığı belirtiliyordu. Ancak Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1+ ismi ile önümüzdeki aylarda çıkması beklenen ürünün üretimi için TSMC ile anlaştı. Öte yandan işlemcinin kesin çıkış tarihi henüz bilinmiyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından veya SDN Forum'dan bizlerle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Çin Sinemalarında Gişe Hasılatı, İşçi Bayramı'nda Sıçrama Yaparak 297 Milyon Yuana Ulaştı Çin Sinemalarında Gişe Hasılatı, İşçi Bayramı'nda Sıçrama Yaparak 297 Milyon Yuana Ulaştı Çin'de Lixia Gününde Tarlalardan Manzaralar Çin'de Lixia Gününde Tarlalardan Manzaralar

Çin Halk Cumhuriyeti, Qualcomm, Samsung, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Snapdragon 8 Gen 1+'a koronavirüs engeli: Yonga setinin çıkış tarihi ertelendi! - Son Dakika


Son Dakika
18:11 Parkta gündüz vakti ayrı yaşadığı eşini defalarca bıçaklayarak katletti!
17:43 Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi
17:41 Trabzonspor'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ilginç cevap! Rastgele harflere bastılar
17:40 Başkan Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için çarpıcı açıklamalar! İşte WhatsApp mesajları
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 18:34:44. #1.13#
SON DAKİKA: Snapdragon 8 Gen 1+'a koronavirüs engeli: Yonga setinin çıkış tarihi ertelendi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement