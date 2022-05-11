Snapdragon 8 Gen 1+'lı ilk telefon ve çıkış tarihi belli oldu - Son Dakika
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Snapdragon 8 Gen 1+'lı ilk telefon ve çıkış tarihi belli oldu

11.05.2022 02:26
Snapdragon 8 Gen 1+'lı ilk telefon ve çıkış tarihi belli oldu

Snapdragon 8 Gen 1+ çıkış tarihi belli oldu mu? Snapdragon 8 Gen 1+ ile gelecek ilk akıllı telefon için fazla beklemeyeceğiz.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ ile ilgili ortaya çıkan söylentiler, yeni yonga setinin 2022'nin ikinci yarısında gün yüzüne çıkacağını gösteriyor. Son bilgiler, Snapdragon 8 Gen 1+'tan gücünü alan ilk akıllı telefonların Temmuz ayında piyasaya sürüleceğini iddia ediyor.

Daha önce yaptığı sızıntılarla adını duyuran Twitter kullanıcısı Yogesh Brar'dan gelen yeni Snapdragon 8 Gen 1+ iddiası, kullanıcıları meraklandırdı. Snapdragon 8 Gen 1+'a sahip olacak akıllı telefonları sıralayan Brar, yeni Snapdragon yonga seti için çıkış tarihini ortaya koydu.

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Snapdragon 8 Gen 1+ çıkış tarihi ne zaman?

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ hakkındaki yeni rapor, 8 Gen 1+'li akıllı telefonların Temmuz ayı kadar erken bir tarihte piyasaya sürülebileceğini belirtiyor. Yogesh Brar'a göre SD888 ve 8 Gen 1'e sahip son telefon grubu, Temmuz ayı başlarında piyasaya sürülecek.

Last batch of phones with SD888 & 8 Gen 1 will rollout by early July.

Snapdragon 8 Gen 1+ phones will start rolling in from next month. Can see 6-8 phones using it right now, biggest release will be Galaxy Fold 4, OnePlus Ultra, Xiaomi 12 series, X80 Pro+, Moto Frontier & more

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 10, 2022

Twitter kullanıcısı Yogesh Brar, Snapdragon 8 Gen 1+ için Temmuz ayı iddiasına ek olarak birkaç cihaza da dikkat çekti. Brar'ın açıklamasına göre yeni yonga setini kullanacak altı veya sekiz akıllı telefon olacak. Bunlardan bazıları şöyle: Samsung Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold4, OnePlus 10 Ultra, Vivo X80 Pro+, Motorola Frontier ve Xiaomi 12 Ultra.

Qualcomm'un halihazırdaki en güçlü yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 1, koltuğunu 8 Gen 1+'a devredecek. Önceki çipe kıyasla daha başarılı termal kontrol sunacak olan 8 Gen 1+, termal optimizasyon konusunda ön plana çıkacak.

Aslında Qualcomm, yeni Snapdragon modeli için ilk olarak Mayıs ayının sonunu hedefliyordu. Fakat Çin'de patlak veren Covid-19 karantinaları, çıkış tarihinin ertelenmesine yol açtı. Yine de bu telefonlar için Temmuz lansmanlarının resmi olarak duyurulmadığını hatırlatalım.

Snapdragon 8 Gen 1+'lı ilk telefon ve çıkış tarihi belli oldu

En güçlü yonga setine ek olarak daha düşük özellikli Snapdragon 7 Gen 1'in de Snapdragon 8 Gen 1 Plus'tan sonra piyasaya sürüleceği iddia edildi. Henüz bir zaman çizelgesi olmasa da, ilk Geekbench testleri, hazır olmadığını ortaya koydu.

Peki siz Snapdragon 8 Gen 1+ çıkış tarihi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında veya SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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