Snapdragon 8 Plus Gen 1 performans testine girdi: Sonuçlar üzdü!

Android pazarında zirveyi MediaTek'e kaybeden Qualcomm, Snapdragon 8 Plus Gen 1 ile iyi bir geri dönüş yakalamak istiyor. Fakat bugün ortaya çıkan Geekbench 5 test sonuçlarına baktığımızda, selefi 8 Gen 1'in ufak bir overclock edilmiş modeli performans verdiğini görüyoruz.

Snapdragon 8 Plus Gen 1, Geekbench 5 testlerinde bekleneni vermedi!

Qualcomm'un yeni gözdesi Snapdragon 8 Plus Gen 1, Geekbench 5 performans testinde tekli çekirdekte 1311, çoklu çekirdekte ise 4070 puan aldı. Kullanılan 8 çekirdekli çipin 4'ü 2.02 GHz, 3'ü 2.75 GHz, 1'i ise 3.19 GHz hızında çalışıyor.

Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Snapdragon 8 Gen 1'in performans testi sonuçlarına baktığımızdaysa tekli çekirdekte 1219, çoklu çekirdekte ise 3826 puan aldığını görüyoruz. Yine 8 çekirdekli olan bu çipin 4'ü 1.8 GHz, 3'ü 2.5 GHz, 1'i ise 3 GHz hızında çalışıyor.

İşlemci pazarının yeni lideri belli oldu!

Buna ek olarak, bu işlemciyi kullanacak ilk cihazlar da belli oldu. Katlanır telefonlar arasında ilk olarak Motorola'nın Razr 3 modelinin bu işlemciyi kullanacağı açıklandı. Oyuncu telefonları arasında ise Asus'un ROG Phone 6 modelinde yer alacak.

Tabii bu yeni işlemcinin Rog Phone gibi modellerde kullanılan versiyonlarının saat hızlarında iyileştirmeler yapılabileceğini ve mevcut test performansının yüzde 10 ila 15 arasında artırılabileceğini belirtelim. Yani karşımıza çıkacak nihai sürüm bu olmayabilir.

Fakat akıllı telefon işlemci pazarını MediaTek'in elinden alması öyle sanıldığı kadar kolay olmayacak. Zira birçok marka, 5G destekli veya amiral gemisi sınıfındaki cihazlarında bile yıllardır birlikte iş yaptığı Qualcomm yerine rakibine yönelebiliyor. Özellikle çip krizinin yaşandığı bu dönemde düşük maliyetin daha çok tercih edildiğini görüyoruz.

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