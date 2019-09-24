SNHR: ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de 3 binden fazla sivili öldürdü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ABD öncülüğündeki IŞİD Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin, Suriye'de son 5 yılda 924'ü çocuk ve 656'sı kadın, 3 bin 37 sivili öldürdüğünü duyurdu.

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