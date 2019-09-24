Son Dakika Haberleri: SNHR: ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de 3 binden fazla sivili öldürdü
Son Dakika Dünya Haber

SNHR: ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de 3 binden fazla sivili öldürdü

36 dakika önce

Suriye İnsan Hakları Ağı, Suriye'deki askeri müdahalesinin 5. yılını geride bırakan ABD öncülüğündeki IŞİD Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin saldırılarında bugüne kadar 3 bin 37 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı

SNHR: ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de 3 binden fazla sivili öldürdü, System.String[]

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ABD öncülüğündeki IŞİD Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin, Suriye'de son 5 yılda 924'ü çocuk ve 656'sı kadın, 3 bin 37 sivili öldürdüğünü duyurdu.


SNHR, ABD öncülüğündeki IŞİD Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin Suriye'ye müdahalesinin 5. yılına ilişkin rapor yayımladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Koalisyon güçleri Yemen'de hava saldırısı düzenledi, 7'si çocuk 16 kişi hayatını kaybetti
Eski terörist kadından, PKK ile HDP arasındaki ilişkiyle ilgili çarpıcı iddialar: Bağlantısı olmayan yer almıyor Erdoğan ve Merkel, New York'ta Güvenli Bölge'yi görüştü Trump'tan İran'a gözdağı: Yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 17:52:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SNHR: ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de 3 binden fazla sivili öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]