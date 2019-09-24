SNHR: ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de 3 binden fazla sivili öldürdü
36 dakika önce
Suriye İnsan Hakları Ağı, Suriye'deki askeri müdahalesinin 5. yılını geride bırakan ABD öncülüğündeki IŞİD Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin saldırılarında bugüne kadar 3 bin 37 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ABD öncülüğündeki IŞİD Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin, Suriye'de son 5 yılda 924'ü çocuk ve 656'sı kadın, 3 bin 37 sivili öldürdüğünü duyurdu.
SNHR, ABD öncülüğündeki IŞİD Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin Suriye'ye müdahalesinin 5. yılına ilişkin rapor yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:15
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