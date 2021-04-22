SNHR: Suriye'deki rejimin tek taraflı yapacağı seçim yasal değil, siyasi süreci yıkacak - Son Dakika

SNHR: Suriye'deki rejimin tek taraflı yapacağı seçim yasal değil, siyasi süreci yıkacak

22.04.2021 16:27
SNHR: Suriye'deki rejimin tek taraflı yapacağı seçim yasal değil, siyasi süreci yıkacak, System.String[]

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin 26 Mayıs'ta düzenlemek istediği başkanlık seçimlerinin yasa dışı olduğunu, iç savaşın son bulması için yürütülen siyasi süreci yok edeceğini belirtti.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin 26 Mayıs'ta düzenlemek istediği başkanlık seçimlerinin yasa dışı olduğunu, iç savaşın son bulması için yürütülen siyasi süreci yok edeceğini belirtti.

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, Esed rejiminin gelecek ay düzenlemeye hazırlandığı devlet başkanlığı seçimlerinin neden meşru olmadığını anlatan bir rapor yayımladı.

Seçimlerin 2012 yılında rejim tarafından hazırlanan ve muhaliflerce de "yasal" sayılmayan anayasaya maddelerine göre yapılacağı vurgulanan raporda, "Suriye'deki rejimin tek taraflı yapacağı seçim yasal değil, siyasi süreci yıkacak." değerlendirilmesi yapıldı.

Ağın raporunda, Suriye'deki yasama ve yargı organlarının doğrudan Beşşar Esed'in kontrolünde olduğu belirtilirken seçim adaylarının da rejiminin parlamentosunca belirlendiği hatırlatıldı.

Rejim lideri ve Suriye Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Beşşar Esed'ın savaş suçlusu olmasından dolayı halk tarafından kabul edilmediği vurgulanan raporda, seçim kararının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye'deki siyasi çözümün yol haritasını belirleyen 2254 sayılı kararıyla da çeliştiği kaydedildi.

Seçimlerin, Esed rejiminin güvenlik birimlerince ifade özgürlüğünün yok edildiği bir ortamda gerçekleşeceğinin altı çizilen raporda, rejime muhalif çok sayıda siyasi tutuklunun hala rejim zindanlarında tutulduğuna dikkat çekildi.

Raporda, "tiyatro" ve "düzmece" benzetmesi yapılan seçimin, halkın yarısından fazlasının ülkesini terk ettiği veya yerinden edildiği bir ortamda düzenleneceğine vurgu yapıldı.

Halihazırda Suriye topraklarının en az yüzde 37'lik bir bölümünün rejim güçlerinin kontrolünde olmadığı bilgisine yer verilen raporda, söz konusu bölgelerde oy verme işleminin yapılmayacağı ve oradaki halkın da seçim sonuçlarını kabul etmeyeceği kaydedildi.

Ağ, yukarda belirttiği nedenlere dayanarak rejimin başkanlık seçimini meşru görmediklerini belirtti.

Siyasi süreci hiçe sayan başkanlık seçimi kararı

Esed rejimi, 18 Nisan'da, BM gözetiminde Suriye Anayasa Komitesinin çalışmalarıyla devam eden siyasi süreci görmezden gelerek kendi kontrolündeki bölgelerde 26 Mayıs'ta başkanlık seçimine gitme kararı almıştı.

Başkanlık seçimini meşru görmediklerinden dolayı reddettiklerini belirten Suriye muhalefeti ise rejim kontrolündeki bölgelerde yaşamak zorunda kalan Suriyelileri, seçimleri boykot etmeye çağırıyor.

İnsan Hakları, Beşşar Esed, Suriye, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SNHR: Suriye'deki rejimin tek taraflı yapacağı seçim yasal değil, siyasi süreci yıkacak - Son Dakika


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