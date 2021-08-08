Üye Girişi
Snickers İspanya'da yayınlanan reklamını 'homofobi' suçlamaları sonrası geri çekti - Son Dakika
BBC

Snickers İspanya'da yayınlanan reklamını 'homofobi' suçlamaları sonrası geri çekti

08.08.2021 10:06
Snickers İspanya'da yayınlanan reklamını 'homofobi' suçlamaları sonrası geri çekti, System.String[]

Dünyaca ünlü çikolata markası Snickers, İspanya'da yayınlanan reklamına gelen tepkiler sonrası yaşanan "yanlış anlaşılma" için özür diledi ve reklamı geri çekti.

Dünyaca ünlü çikolata markası Snickers, İspanya'da yayınlanan bir reklamını "homofobi" suçlamaları sonrası geri çekti.

İspanyalı sosyal medya fenomeni Aless Gibaja'nın Snickers'ın dondurmasını yedikten sonra sakallı bir adama dönüştüğü ve sesinin derinleştiği reklam filmi, tepkilere neden oldu.

Reklamın viral olması sonrası, sosyal medyada Snickers'ın boykot edilmesi çağrıları yapıldı.

Snickers, 20 saniyelik reklamın sebep olduğu "yanlış anlaşılma" nedeniyle özür diledi.

Reklamda, Gibaja'nın sahilde bir arkadaşı ile beraber oturduğu barda barmenden "A,B ve C vitaminiyle dolu seksi bir portakal suyu" sipariş ettiği duyuluyor.

Barmen kafası karışmış bir halde ona Snickers dondurma uzatıyor. Gibaja bir ısırık aldıktan sonra sakallı bir adama dönüşüyor. "Daha iyi misin?" diye soran arkadaşına, "Daha iyiyim" yanıtını veriyor.

Daha sonra ekranda "Açken sen sen değilsin" sloganı çıkıyor.

'Utanç verici ve talihsiz'

Reklam, eşcinsel erkekleri aşağıladığı gerekçesiyle sosyal medyada büyük tepki topladı.

İspanya'daki Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transgender ve İnterseks Federasyonu (FELGTB) kuruluşu, Twitter hesabından, "Halen bu stereotipleri devam ettiren ve homofobiyi destekleyen şirketler olması utanç verici ve talihsiz" mesajını paylaştı.

İspanya'nın eşitlikten sorumlu bakanı Irene Montero da reklamı eleştirenler arasındaydı.

Irene Montero, Twitter'dan "Merak ediyorum, homofobiyi bir iş stratejisi olarak kullanmanın iyi bir fikir olduğunu düşünen kim?" paylaşımını yaptı.

İspanya'da 'LGBTi-fobi dalgası'

Tepkilere katılan muhalefetteki sol parti Podemos de , ülkede son aylarda yaşanan homofobik saldırılara dikkat çekti.

Podemos'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Saldırılar ve hatta cinayetler dahil yaşanan LGBTi-fobi dalgası karşısında Snickers'ın, efemine (kadınsı) isen kendinde olmadığın mesajını sana veren ucuz bir reklam yaratmaktan daha iyi bir fikir aklına gelmemiş" ifadeleri yer aldı.

Barcelona'da Mayıs ayında sadece bir haftasonu içinde üç farklı homofobik saldırı düzenlenmiş, beş eşcinsel erkek bu saldırılarda yaralanmıştı.

Snickers özür diledi, reklamı geri çekti

Snickers İspanya, Perşembe günü ile reklamın yaratmış olabileceği "yanlış anlaşılma" için izleyicilerden özür diledi.

Şirket reklamı yayından kaldıracaklarını açıkladı.

"Reklamın hedefi, açlığın karakterinizi nasıl değiştirebileceğini samimi bir şekilde anlatmaktı" denilen açıklamada reklamın hiçbir kişi ya da grubu etiketleme ya da rencide etme amacı taşımadığı belirtildi.

Snickers'ın ait olduğu Mars Wrigley de, bir özür mesajı yayımladı.

Mars Wrigley'den yapılan açıklamada "Hak eşitliğini ciddiye alıyoruz ve herkesin özgürce kendi olabildiği bir dünya istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Snickers daha önce de homofobi suçlamaları nedeniyle bir reklamını geri çekmek zorunda kalmıştı.

2008'de yayınlanan bir reklamında da, ünlü televizyon dizisi A Takımı'ndan Mr. T karakterinin tempolu yürüyüş yapan bir adama öfkeyle "erkek ırkı için bir utanç kaynağısın" dediği duyuluyordu.

Snickers İspanya'da yayınlanan reklamını 'homofobi' suçlamaları sonrası geri çekti

Snickers, Twitter, İspanya, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Snickers İspanya'da yayınlanan reklamını 'homofobi' suçlamaları sonrası geri çekti - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'a transfer olmak isteyen Gedson, takım arkadaşlarının ve taraftarının tepkisini topladı 10:34 Galatasaray'a transfer olmak isteyen Gedson, takım arkadaşlarının ve taraftarının tepkisini topladı Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim, İstanbul'da 09:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim, İstanbul'da Olası bir yangın ihtimaline karşı Kazdağları'na girişler yasaklandı, komandolar bölgeye konuşlandırıldı 09:11 Olası bir yangın ihtimaline karşı Kazdağları'na girişler yasaklandı, komandolar bölgeye konuşlandırıldı
231 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada alevlerle mücadele ediliyor! İşte il il son durum 07:52 231 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada alevlerle mücadele ediliyor! İşte il il son durum CHP'den bomba Mehmet Şimşek hamlesi! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları adaylık teklif etti iddiası 00:26 CHP'den bomba Mehmet Şimşek hamlesi! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları adaylık teklif etti iddiası Meteoroloji'den şiddetli yağmur uyarısı! Şemsiye bile yetmeyecek, yağmurlukları hazırlayın 23:50 Meteoroloji'den şiddetli yağmur uyarısı! Şemsiye bile yetmeyecek, yağmurlukları hazırlayın
Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar 18:09 Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar 40 liradan satıldı, alabilen aldı! Papaz eriği gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı 17:14 40 liradan satıldı, alabilen aldı! Papaz eriği gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı

Son Dakika Haberleri
10:38 Annesinin telefonunu kaybettiği için çıkan kavgada, üvey kardeşini 2 yerinden bıçakladı
10:33 Galatasaray'a transfer olmak isteyen Gedson, takım arkadaşlarının ve taraftarının tepkisini topladı
10:26 Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi
17:30 Sinemaseverlerin unutamadığı sahne! Tekmoloji 'Münih' filminin bomba sahnesini analiz etti
17:28 AK Partili vekil konuştu! Akşener'e "Hakkım haram olsun hepinize" tepkisi: Amcamıza karşı tavrı çok incitici
17:06 Galatasaray, Victor Nelsson için geri sayıma geçti! Kulübüyle her konuda anlaşma sağlandı
16:32 Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı
16:31 Tokyo'da göğsümüzü kabartan Buse Naz'ların sadece isimleri değil, memleketleri ve doğum günleri bile aynı
16:25 Muğla ve Isparta'da alevlere müdahale devam ederken, bir yangın da İzmir'de başladı! İşte il il son durum
16:24 Galatasaray'da el mahkum! St. Johnstone maçına mecburen İsmail Çipe çıkacak
Annesinin telefonunu kaybettiği için çıkan kavgada, üvey kardeşini 2 yerinden bıçakladı Annesinin telefonunu kaybettiği için çıkan kavgada, üvey kardeşini 2 yerinden bıçakladı         
10:39
Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi         
10:27
Kayınpederinin eşcinsel olup kendisini taciz ettiğini iddia eden damadın yalanı tutmadı Kayınpederinin eşcinsel olup kendisini taciz ettiğini iddia eden damadın yalanı tutmadı         
09:18
Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var         
08:13
Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin "Canavar"ı Min-Jae Kim taraftarı fena coşturdu! Paylaşım üstüne paylaşım yapıyorlar         
00:56
Erling Haaland bıraktığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk resmi maçında hat-trick yaptı Erling Haaland bıraktığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk resmi maçında hat-trick yaptı         
23:55
Tanju Özcan ile AK Partililer arasında çay polemiği: Seni Cumhurbaşkanı'na şikayet edeceğim Tanju Özcan ile AK Partililer arasında çay polemiği: Seni Cumhurbaşkanı'na şikayet edeceğim         
22:47
Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti         
17:26
40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı         
17:01
Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı         
16:33
Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi         
15:38
Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti         
15:10
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyinin mesleği ve kardeşine benzerliği şaşırttı Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyinin mesleği ve kardeşine benzerliği şaşırttı         
12:12
Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli         
12:11
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar         
11:16
Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı         
11:14
Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2021 10:46:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Snickers İspanya'da yayınlanan reklamını 'homofobi' suçlamaları sonrası geri çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement