Sniper Elite 5 çıkış tarihi ve fiyatı belirlendi! Fiyatı yükselmeden sepetinize ekleyin

Geliştirici ve yayıncı ekip Rebellion, Sniper Elite 5'ten yeni bir fragman yayınladı ve fragmanın yanı sıra oyunun ön sipariş fiyatı ve çıkış tarihi detaylandırıldı.

Klasik Sniper Elite tarzında, oyunu ön sipariş eden oyuncular, ekstra görevler alacaklar. Bu görev Hitler'in kendisini snipelamayı merkeze alıyor. Hedef Führer: Kurt Dağı olarak adlandırılan dağ, Hitler'in Bavyera Alpleri'ndeki özel dağ inzivasına sızarak izini sürmeyi kapsayacak. Oyuncular Hitler'i ve korumalarını mümkün olan en yaratıcı şekilde öldürmeyi hedefliyor.

SNIPER ELITE 5 ÇIKIŞ TARİHİ

Aksiyon ve macera oyunu olan Sniper Elite 5, 26 Mayıs'ta PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Microsoft Windows için çıkış yapacak.

SNIPER ELITE 5 KAÇ TL?

Sniper Elite 5'in Steam'deki ön sipariş fiyatı 77 TL'dir. Sniper Elite 5 Deluxe Edition ise 119 TL'den ön siparişe açıldı.

GÜNCELLEME: Steam'de 77 TL'den siparişe açılan Sniper Elite 5'e saatler sonra fiyat güncellemesi geldi ve ön sipariş için başlangıç fiyatı 549 TL iken Deluxe Edition fiyatı ise 741 TL'ye yükseldi.