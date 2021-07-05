Snob Magazin Dergisi altıncı sayısıyla yayında

Maya Ajans'ın Genel Müdürü Esra Yılmaz Abdullahoğulları önderliğindeki Snob Magazin Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmenliğini Arif Hür, Genel Yayın Koordinatörlüğünü Esra Aslan, Görsel tasarım ve grafiğini Demet Kansak Potur yapıyor.

KAPAK KONUĞUMUZ: ÜNLÜ SANATÇI TUĞBA YURT

Snob Magazin Dergisi'nin kapak konugˆu; Seslendirdiği şarkılarla gençlerin sevgilisi haline gelen Tuğba Yurt oldu. Ünlü sanatçı, müzik kariyeri, Z kuşağı ile kurduğu bağ, pandemi sürecinde yaşadıkları, Eurovision hakkındaki düşünceleri, aşka bakışı ve özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TÜM MERAK EDİLENLER BU SAYIDA

Derginin ic¸erigˆinde; Alanında uzman kis¸ilerle yaptığımız o¨zel söyleşiler, cemiyet ve magazin du¨nyasındaki en sıcak gelis¸meler, Ara Güler biyografisi, düğün rehberi, yaz trendleri, astrolojiye dair merak edilenler, sağlık konuları, makyaj trendleri ve mekan tavsiyeleri yer alıyor.

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