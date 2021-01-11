Snowboard 1. Etap Yarışları tamamlandı

Türkiye Kayak Federasyonunun organize ettiği Snowboard 1. Etap Yarışları, Erzurum'da düzenlendi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu gerçekleştirilen yarışlara, 220 sporcu katıldı.

Organizasyonu, 11 yaş altı kızlarda Damla Süloğlu, erkeklerde Arda Kuçbay, 13 yaş altı kızlarda Mira Tunca, erkeklerde Kerem Süloğlu, 15 yaş altı kızlarda Nesibe Yağmur Şengül, erkeklerde Ali Kuçbay, 15 yaş üstü kızlarda Nisa Özsoy ve erkeklerde de Uğur Koçak birinci tamamladı.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ve federasyon yöneticileri ile yetkililer verdi.