Snowboard 2. Etap Yarışmaları, Erzincan'da başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Snowboard 2. Etap Yarışmaları, Erzincan'da başladı - Son Dakika Spor

Snowboard 2. Etap Yarışmaları, Erzincan'da başladı

7 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenen Snowboard 2. Etap Yarışmaları, Erzincan'da başladı.

Snowboard 2. Etap Yarışmaları, Erzincan'da başladı, System.String[]

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenen Snowboard 2. Etap Yarışmaları, Erzincan'da başladı.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde iki gün sürecek organizasyona, Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 140 sporcu katılıyor.

TKF İl Temsilcisi Bülent Demirel, bu sezon Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde dördüncü organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Kentin bir yarış merkezi haline geldiğini ifade eden Demirel, şöyle konuştu:


"Ergan Dağı, yarışlarda tercih edilen bir yer oldu. Bu organizasyon için Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 140 sporcu geldi. Teknik ve idari kadroyu katarsanız, yaklaşık 200 kişiyi burada misafir ediyoruz. Gelen tüm misafirlerimiz, pistlerden duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Ergan Dağı'nda şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz 4 farklı organizasyonu kazasız belasız tamamladık. İnşallah burada uluslararası yarışlara da ev sahipliği yaparız."


Snowboard Milli Takımı sporcusu Hamza Polat ise Ergan Dağı'nın mükemmel bir hava ve pistle kendilerini karşıladığını söyledi. Polat, yarışların güzel gittiğini belirterek, "Yeni ve farklı kayak merkezlerinde bu tarz organizasyonların düzenlenmesini her zaman destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Organizasyon, yarın tamamlanacak.

Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye'nin merak ettiği deha çocuk Atakan, "Kitap okuyun" tavsiyesinde bulundu
Rusya ile siyasi gerginlik Türkiye'ye tur satışlarını düşürdü ABD, İngiltere ve Almanya'dan Esed'e İdlib çağrısı: Türkiye'nin gözlem noktalarına saldırmayın Türkiye'den İdlib açıklaması: Tehdit teşkil eden tüm hedefler vurulacak

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 20:48:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Snowboard 2. Etap Yarışmaları, Erzincan'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]